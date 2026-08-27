Champions League: veja os adversários de Real Madrid, Barcelona, Arsenal e PSG
Os quatro gigantes europeus terão pela frente confrontos de peso na primeira etapa
O sorteio da fase de liga da Champions League definiu os oito adversários de Real Madrid, Barcelona, Arsenal e PSG na temporada 2026/27. Os quatro gigantes europeus terão pela frente confrontos de peso na primeira etapa da competição, que reúne 36 clubes em uma classificação única.
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A distribuição dos adversários respeitou os quatro potes formados a partir do coeficiente da Uefa. Cada equipe terá dois compromissos contra clubes de cada pote, sendo quatro partidas em casa e quatro fora.
Entre os principais duelos, o Real Madrid enfrentará Inter de Milão e Arsenal, enquanto o Manchester City será adversário do Barcelona. O Arsenal, por sua vez, terá pela frente o próprio Real Madrid e o Bayern de Munique. Já o PSG terá Barcelona e Manchester City como alguns dos seus principais desafios.
Real Madrid terá Arsenal como grande confronto
O Real Madrid terá um dos confrontos mais aguardados da fase de liga contra o Arsenal. A equipe espanhola também enfrentará Inter de Milão, PSV, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK e AEK Atenas na primeira etapa da competição.
O duelo com o Arsenal será disputado fora de casa. Já Inter de Milão, PSV, RB Leipzig e LASK serão os adversários que o Real Madrid receberá no Santiago Bernabéu..
Veja os oito jogos do Real Madrid:
- Inter de Milão (casa)
- Arsenal (fora)
- PSV (casa)
- Roma (fora)
- RB Leipzig (casa)
- Shakhtar Donetsk (fora)
- LASK (casa)
- AEK Atenas (fora)
Barcelona e PSG terão confrontos de peso
O Barcelona também terá um dos calendários mais atraentes da fase de liga. O time catalão enfrentará Manchester City e PSG, além de Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como e Sabah.
O confronto com o City será disputado na Espanha, enquanto o Barcelona viajará à França para encarar o PSG. A equipe ainda receberá o Aston Villa, Feyenoord e Como, e jogará fora contra Sporting, Galatasaray e Sabah.
Veja os oito jogos do Barcelona:
- Manchester City (casa)
- PSG (fora)
- Aston Villa (casa)
- Sporting (fora)
- Feyenoord (casa)
- Galatasaray (fora)
- Como (casa)
- Sabah (fora)
O PSG, por sua vez, terá Barcelona e Manchester City como os principais compromissos. A equipe francesa receberá o Barcelona, Roma e Galatasaray, enquanto enfrentará City, Aston Villa, Villarreal, Slovan Bratislava e Como fora de casa.
Veja os oito jogos do PSG:
- Barcelona (casa)
- Manchester City (fora)
- Roma (casa)
- Aston Villa (fora)
- Galatasaray (casa)
- Villarreal (fora)
- Slovan Bratislava (casa)
- Como (fora)
Arsenal terá Real Madrid e Bayern no caminho
O Arsenal também terá dois confrontos entre gigantes europeus. A equipe inglesa receberá o Real Madrid e o Borussia Dortmund, enquanto visitará o Bayern de Munique e o Napoli.
Além dos adversários dos potes 1 e 2, os Gunners enfrentarão Real Betis, Lille, Sabah e Slavia Praga.
Veja os oito jogos do Arsenal:
- Real Madrid (casa)
- Bayern de Munique (fora)
- Borussia Dortmund (casa)
- Real Betis (fora)
- Lille (casa)
- Napoli (fora)
- Sabah (casa)
- Slavia Praga (fora)
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