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Champions League: veja os adversários de Real Madrid, Barcelona, Arsenal e PSG

Os quatro gigantes europeus terão pela frente confrontos de peso na primeira etapa

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 14:38
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Champions League troféu
Taça da Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

O sorteio da fase de liga da Champions League definiu os oito adversários de Real Madrid, Barcelona, Arsenal e PSG na temporada 2026/27. Os quatro gigantes europeus terão pela frente confrontos de peso na primeira etapa da competição, que reúne 36 clubes em uma classificação única.

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A distribuição dos adversários respeitou os quatro potes formados a partir do coeficiente da Uefa. Cada equipe terá dois compromissos contra clubes de cada pote, sendo quatro partidas em casa e quatro fora.

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Entre os principais duelos, o Real Madrid enfrentará Inter de Milão e Arsenal, enquanto o Manchester City será adversário do Barcelona. O Arsenal, por sua vez, terá pela frente o próprio Real Madrid e o Bayern de Munique. Já o PSG terá Barcelona e Manchester City como alguns dos seus principais desafios.

Real Madrid terá Arsenal como grande confronto

O Real Madrid terá um dos confrontos mais aguardados da fase de liga contra o Arsenal. A equipe espanhola também enfrentará Inter de Milão, PSV, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK e AEK Atenas na primeira etapa da competição.

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O duelo com o Arsenal será disputado fora de casa. Já Inter de Milão, PSV, RB Leipzig e LASK serão os adversários que o Real Madrid receberá no Santiago Bernabéu..

Veja os oito jogos do Real Madrid:

  • Inter de Milão (casa)
  • Arsenal (fora)
  • PSV (casa)
  • Roma (fora)
  • RB Leipzig (casa)
  • Shakhtar Donetsk (fora)
  • LASK (casa)
  • AEK Atenas (fora)
O atacante francês do Real Madrid, camisa 10, Kylian Mbappé, comemora seu hat-trick e o quarto gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026
O atacante francês do Real Madrid, camisa 10, Mbappé, comemora seu hat-trick durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Real Sociedad. (Foto: Thomas Coex / AFP)

Barcelona e PSG terão confrontos de peso

O Barcelona também terá um dos calendários mais atraentes da fase de liga. O time catalão enfrentará Manchester City e PSG, além de Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como e Sabah.

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O confronto com o City será disputado na Espanha, enquanto o Barcelona viajará à França para encarar o PSG. A equipe ainda receberá o Aston Villa, Feyenoord e Como, e jogará fora contra Sporting, Galatasaray e Sabah.

Veja os oito jogos do Barcelona:

  • Manchester City (casa)
  • PSG (fora)
  • Aston Villa (casa)
  • Sporting (fora)
  • Feyenoord (casa)
  • Galatasaray (fora)
  • Como (casa)
  • Sabah (fora)

O PSG, por sua vez, terá Barcelona e Manchester City como os principais compromissos. A equipe francesa receberá o Barcelona, Roma e Galatasaray, enquanto enfrentará City, Aston Villa, Villarreal, Slovan Bratislava e Como fora de casa.

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Veja os oito jogos do PSG:

  • Barcelona (casa)
  • Manchester City (fora)
  • Roma (casa)
  • Aston Villa (fora)
  • Galatasaray (casa)
  • Villarreal (fora)
  • Slovan Bratislava (casa)
  • Como (fora)

Arsenal terá Real Madrid e Bayern no caminho

O Arsenal também terá dois confrontos entre gigantes europeus. A equipe inglesa receberá o Real Madrid e o Borussia Dortmund, enquanto visitará o Bayern de Munique e o Napoli.

Além dos adversários dos potes 1 e 2, os Gunners enfrentarão Real Betis, Lille, Sabah e Slavia Praga.

Veja os oito jogos do Arsenal:

  1. Real Madrid (casa)
  2. Bayern de Munique (fora)
  3. Borussia Dortmund (casa)
  4. Real Betis (fora)
  5. Lille (casa)
  6. Napoli (fora)
  7. Sabah (casa)
  8. Slavia Praga (fora)
Jogadores do Arsenal comemorando o gol de Odegaard na Supercopa
Jogadores do Arsenal comemorando o gol de Odegaard na Supercopa. (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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