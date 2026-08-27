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Milan aceita proposta de R$ 280 milhões por Rafael Leão

Milan aceita oferta do Galatasaray por Rafael Leão, que mira a Inglaterra

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 17:05
Atualizado há 27 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Rafael Leão comemorando gol pelo Milan
Com 293 jogos e 80 gols pelo Milan, Rafael Leão teve proposta de 45 milhões de euros aceita pelo clube italiano (Foto: Reprodução / Milan)

O Milan aceitou a proposta do Galatasaray para negociar o atacante Rafael Leão. A equipe turca apresentou uma oferta total de 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 280 milhões na cotação atual) pelo jogador português de 27 anos, valor considerado suficiente pela diretoria italiana para selar a transferência.

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Rafael Leão em ação no duelo entre Milan x Juventus
Com 293 jogos e 80 gols pelo Milan, Rafael Leão teve proposta de 45 milhões de euros aceita pelo clube italiano (Foto: Stefano Rellandini / AFP)

Apesar do acordo entre as equipes, o desfecho da negociação depende do aval do atleta. Com contrato até meados de 2028, o atacante não esconde o desejo de deixar o futebol italiano, mas prioriza uma mudança para a Premier League. Atento ao cenário, o Aston Villa acompanha de perto a situação e projeta uma investida para atravessar a transação.

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Para convencer o camisa 10 a atuar no Rams Park, a diretoria do Galatasaray acenou com um salário anual entre 10 e 12 milhões de euros livres de impostos. O clube turco busca seu segundo grande investimento na janela, após contratar o meia-atacante russo Aleksey Batrakov, do Lokomotiv Moscou, por 25 milhões de euros. Caso acerte com a equipe de Istambul, o português disputará posição com Baris Alper Yilmaz.

Por outro lado, o técnico Unai Emery vê no português o reforço ideal para o setor ofensivo do Aston Villa. O clube inglês arrecadou cifras altas com as saídas de Morgan Rogers para o Chelsea e com a venda iminente de Ollie Watkins ao Al-Hilal por 60 milhões de euros. O Villa já contratou reforços como Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, João Gomes, Johan Manzambi, Aaron Wan-Bissaka e Alejandro Garnacho na atual janela.

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Contratado pelo Milan em 2019, Rafael Leão acumula 293 partidas com a camisa rossonera, somando 80 gols marcados e 65 assistências. A despeito do protagonismo histórico, a queda de rendimento do atacante da seleção portuguesa nas últimas temporadas acelerou o processo de reformulação no elenco da equipe italiana.

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