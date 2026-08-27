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Técnico do Arsenal esclarece situações de Gabriel Jesus e Martinelli

Brasileiros movimentam mercado na reta final da janela de transferência

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 11:46
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Técnico do Arsenal, Mikel Arteta observa amistoso contra o Dortmund
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta observa amistoso contra o Dortmund (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Técnico do Arsenal, Mikel Arteta esclareceu as situações de Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli na reta final da janela de transferências. Em coletiva, o treinador iniciou explicando a situação do ex-jogador do Palmeiras, que não vem participando dos treinos com o elenco.

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- Bem, isso tem a ver com o número de jogadores que temos no elenco no momento e com a forma como estamos lidando individualmente com cada jogador que enfrenta problemas pessoais.

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Na sequência, Arteta explicou a situação de Martinelli, que tem negociações avançadas com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador treinou nas dependências do Arsenal, mas em um horário separado do plantel que enfrentará o Aston Villa, na segunda-feira (31).

- Mais uma vez, essa é outra situação pessoal que estamos tratando. Acho que todos sabem e reconhecem o quanto gostamos da Gabi. E sim, seja qual for o resultado, será porque todos concordam com isso.

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O treinador do Arsenal concluiu o assunto envolvendo as situações de Gabriel Jesus e Martinelli revelando uma conversa com a dupla nos últimos dias. No entanto, Arteta não disse o teor do diálogo que teve com a dupla.

- Existem essas conversas, e elas são recíprocas. Mas estou muito satisfeita com o rumo que essa conversa tomou, porque sei o que se passa no coração de cada um, e as palavras que foram ditas durante a conversa me deixaram muito feliz. Mas é inevitável que, em algum momento, seja preciso ter certas conversas e dizer certas coisas que, às vezes, são difíceis.

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Enquanto Martinelli está na rampa de saída, Gabriel Jesus tem uma situação indefinida no Arsenal para a nova temporada. O atacante de 29 anos tem contrato até junho de 2027 e interessa diversos clubes da Europa.

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Gabriel Jesus e Martinelli comemoram gol do Arsenal sobre o Portsmouth
Gabriel Jesus e Martinelli comemoram gol do Arsenal sobre o Portsmouth (Foto: Glyn Kirk/AFP)
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