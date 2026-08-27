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Atlético de Madrid fecha a porta para Barcelona e blinda Julián Álvarez

Clube não pretende negociar astro com rival

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 12:42
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol
Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

O Atlético de Madrid decidiu endurecer de vez a postura diante do interesse do Barcelona em Julián Álvarez. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (27), o clube informou que sua diretoria apoia por unanimidade a decisão de não negociar a transferência do atacante argentino com a equipe catalã.

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A manifestação ocorre em meio à novela envolvendo o jogador e o Barcelona. Segundo o Atlético, porém, não houve acordo entre as partes e não haverá negociação com o clube catalão. A posição foi apresentada como uma decisão institucional, e não apenas como uma determinação de Miguel Ángel Gil Marín, CEO do clube.

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A diretoria do Atlético conta com representantes dos principais acionistas da equipe, incluindo a Apollo Sports Capital e a Ares Capital Corporation. O grupo respaldou integralmente a postura adotada em relação ao futuro do argentino.

Atlético cita postura do Barcelona

No comunicado, o clube espanhol afirmou que está disposto a participar de negociações no mercado de transferências, mas estabeleceu condições para que isso aconteça. O Atlético também deixou claro que considera que o Barcelona não cumpriu esses critérios no caso de Julián.

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Confira o comunicado do Atlético de Madrid:

Os membros da Diretoria do Atlético de Madrid manifestaram unanimemente seu total apoio à decisão do clube de não negociar a transferência de Julián Álvarez para o FC Barcelona

Os membros da Diretoria estão cientes de que o Atlético de Madrid está aberto a negociações típicas do mercado de transferências, mas sempre de forma ética e profissional e com respeito entre os clubes. Apoiamos integralmente a posição previamente comunicada pelo clube de que o FC Barcelona não cumpriu esses requisitos e, consequentemente, não houve e não haverá negociação com eles a respeito da transferência de Julián Álvarez.

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O Atlético de Madrid está convencido de que o nosso jogador compreenderá a decisão, concentrando-se em trabalhar da melhor forma possível para ajudar o clube a atingir os seus objetivos, tal como já tem feito nas duas temporadas em que defendeu as nossas cores.

Julián Álvarez em ação no duelo entre Atlético de Madrid e Villarreal
Julián Álvarez em ação no duelo entre Atlético de Madrid e Villarreal (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

A declaração serve como mais reforço da postura que o Atlético já vinha adotando desde o início das movimentações envolvendo o atacante. O clube não pretende abrir conversas com o Barcelona sobre uma eventual transferência.

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Além da posição institucional, o Atlético também se manifestou sobre a situação de Julián Álvarez, que vive um momento de indefinição e não participou dos últimos treinamentos da equipe. Ainda assim, o Atlético afirmou confiar que o atacante compreenderá a decisão e permanecerá concentrado nos objetivos da equipe.

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