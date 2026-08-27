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Barcelona anuncia contratação de algoz da Seleção Brasileira

Barcelona oficializa a chegada do goleiro Dominik Livakovic por 4 milhões de euros

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 16:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Destaque da seleção croata, o goleiro de 31 anos foi adquirido pelo Barcelona junto ao Fenerbahçe por 4 milhões de euros
Destaque da seleção croata, o goleiro de 31 anos foi adquirido pelo Barcelona junto ao Fenerbahçe por 4 milhões de euros (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O Barcelona oficializou a contratação do goleiro Dominik Livakovic, de 31 anos. O titular da seleção croata assinou contrato por quatro temporadas, válido até 2030, após o clube catalão concluir a troca de documentações pendentes com o Fenerbahçe. A operação foi fechada pelo valor total de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões), sendo 2 milhões em quantia fixa e outros 2 milhões atrelados a metas e bônus.

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A chegada de Livakovic à Espanha ocorreu no início da semana para a realização dos exames médicos. Após a aprovação nos testes físicos, o arqueiro celebrou o acerto em um almoço no tradicional restaurante Botafumeiro, ao lado do presidente Joan Laporta, do vice-presidente Rafa Yuste e do empresário Andy Bara. A assinatura formal do vínculo contou ainda com as presenças do diretor esportivo Deco e de Bojan Krkic.

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Dominik Livakovic assina com o Barcelona até 2030 ao lado do presidente Joan Laporta e do diretor Deco
Dominik Livakovic assina com o Barcelona até 2030 ao lado do presidente Joan Laporta e do diretor Deco (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Apesar do anúncio oficial, a comissão técnica liderada por Hansi Flick mantém o planejamento do setor em aberto. O treinador alemão ressaltou a importância de somar um goleiro de experiência internacional para o futuro da meta blaugrana, mas demonstrou satisfação com as opções atuais, incluindo Wojciech Szczesny, que cumpre seu último ano de contrato como reserva de Joan García.

Diante do cenário de concorrência na posição, a diretoria estuda duas possibilidades imediatas para Livakovic: mantê-lo integrado ao elenco principal para disputar posição ou optar por um empréstimo nesta temporada. Caso o clube catalão decida repassá-lo temporariamente para garantir ritmo de jogo, o Dinamo Zagreb surge como o destino mais provável do jogador.

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