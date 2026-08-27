River Plate demite Coudet após queda nas oitavas da Sul-Americana Treinador argentino encerra passagem pelo clube após 27 jogos

Eliminado para o Santa Fé em disputa de pênaltis nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o River Plate deve encerrar vínculo com o técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional e Atlético-MG. Segundo o Diário Olé, periódico argentino, o treinador dará uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27) e se retirará do cargo.

Coudet estava no River Plate desde março deste ano e comandou a equipe em 27 partidas. Durante o período, acumulou 13 vitórias e oito derrotas, com 55% de aproveitamento. A saída encerra a passagem mais curta de um treinador pelo River Plate em mais de 15 anos.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre os maiores times do mundo no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Com Coudet, River Plate eliminado da Sul-Americana

O confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe precisou ser adiado por conta de um terremoto que atingiu a Colômbia. Por isso, a primeira partida entre as equipes só foi disputada na última semana, com empate em 0 a 0, em Bogotá. O duelo de volta aconteceu nesta quarta-feira (26), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1 e, nas penalidades, o time colombiano levou a melhor.

Foram necessárias 22 cobranças para definir o classificado. O goleiro Santi Beltrán chegou a defender três cobranças e teve a oportunidade de se transformar no herói do River. No entanto, quando chegou sua vez de bater, escorregou e isolou a cobrança. Na sequência, Asprilla converteu a penalidade decisiva com categoria e garantiu a classificação do Santa Fé.

continua após a publicidade

Weimar Asprilla, goleiro do Santa Fe, celebra classificação contra o River Plate (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

A derrota aumentou a pressão sobre Coudet nos bastidores do River Plate. Após a partida, o treinador deixou o Monumental de Núñez sem conceder entrevista à imprensa. Nos últimos 12 jogos, a equipe venceu apenas duas vezes, empatou quatro e perdeu seis.

Após a queda para o Santa Fe, torcedores do River Plate protestaram no Monumental de Núñez e pediram a saída de Coudet. Entre os principais pedidos das arquibancadas estava o retorno de Ramón Díaz, ex-Corinthians e Vasco. Confira o momento:

continua após a publicidade

Vasco enfrenta o Santa Fé nas quartas de final

Classificado sobre o River no Monumental, o Santa Fe enfrenta o Vasco nas quartas de final da Sul-Americana. As partidas de ida estão previstas para acontecer entre os dias 8 e 10 de setembro, enquanto os jogos de volta serão disputados entre 15 e 17 de setembro.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.