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River Plate demite Coudet após queda nas oitavas da Sul-Americana

Treinador argentino encerra passagem pelo clube após 27 jogos

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 11:38
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Eduardo Coudet comandando o River Plate na eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana
Eduardo Coudet comandando o River Plate na eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Eliminado para o Santa Fé em disputa de pênaltis nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o River Plate deve encerrar vínculo com o técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional e Atlético-MG. Segundo o Diário Olé, periódico argentino, o treinador dará uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27) e se retirará do cargo.

Coudet estava no River Plate desde março deste ano e comandou a equipe em 27 partidas. Durante o período, acumulou 13 vitórias e oito derrotas, com 55% de aproveitamento. A saída encerra a passagem mais curta de um treinador pelo River Plate em mais de 15 anos.

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Com Coudet, River Plate eliminado da Sul-Americana

O confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe precisou ser adiado por conta de um terremoto que atingiu a Colômbia. Por isso, a primeira partida entre as equipes só foi disputada na última semana, com empate em 0 a 0, em Bogotá. O duelo de volta aconteceu nesta quarta-feira (26), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1 e, nas penalidades, o time colombiano levou a melhor.

Foram necessárias 22 cobranças para definir o classificado. O goleiro Santi Beltrán chegou a defender três cobranças e teve a oportunidade de se transformar no herói do River. No entanto, quando chegou sua vez de bater, escorregou e isolou a cobrança. Na sequência, Asprilla converteu a penalidade decisiva com categoria e garantiu a classificação do Santa Fé.

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Weimar Asprilla, goleiro do Santa Fe, celebra classificação contra o River Plate
Weimar Asprilla, goleiro do Santa Fe, celebra classificação contra o River Plate (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

A derrota aumentou a pressão sobre Coudet nos bastidores do River Plate. Após a partida, o treinador deixou o Monumental de Núñez sem conceder entrevista à imprensa. Nos últimos 12 jogos, a equipe venceu apenas duas vezes, empatou quatro e perdeu seis.

Após a queda para o Santa Fe, torcedores do River Plate protestaram no Monumental de Núñez e pediram a saída de Coudet. Entre os principais pedidos das arquibancadas estava o retorno de Ramón Díaz, ex-Corinthians e Vasco. Confira o momento:

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Vasco enfrenta o Santa Fé nas quartas de final

Classificado sobre o River no Monumental, o Santa Fe enfrenta o Vasco nas quartas de final da Sul-Americana. As partidas de ida estão previstas para acontecer entre os dias 8 e 10 de setembro, enquanto os jogos de volta serão disputados entre 15 e 17 de setembro.

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