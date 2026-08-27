Sorteio da fase de liga da Europa League 2026/27: onde assistir e horário
Em Nyon, UEFA define os confrontos da fase de liga da Europa League
O sorteio da fase de liga da Uefa Europa League 2026/27 será realizado nesta sexta-feira (28), às 8h (horário de Brasília), na sede da entidade em Nyon, na Suíça. A cerimônia definirá os cruzamentos iniciais dos 36 clubes participantes na luta pelo título do segundo maior torneio do continente europeu. ➡️Clique para Cazé TV com Disney+!
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A competição segue o formato unificado da Uefa. Os 36 clubes serão divididos em quatro potes de acordo com o ranking oficial da entidade. Cada equipe enfrentará oito adversários diferentes na fase de liga — dois vindos de cada um dos quatro potes —, realizando quatro partidas como mandante e quatro como visitante. Para respeitar o regulamento, times do mesmo país não podem se enfrentar, e cada clube poderá encarar, no máximo, dois rivais de uma mesma associação nacional. O sorteio utilizará um sistema computadorizado automatizado para garantir a distribuição correta de todos os confrontos.
Ao término das oito rodadas programadas entre setembro e janeiro de 2027, os oito primeiros colocados da tabela geral avançam de forma direta às oitavas de final. Os clubes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um play-off de ida e volta valendo as últimas oito vagas no mata-mata, enquanto os times situados entre a 25ª e a 36ª colocação estarão automaticamente eliminados de todas as competições europeias da temporada.
✅ Ficha do evento: Sorteio da UEFA Europa League 2026/27
- Evento: Sorteio da Fase de Liga da UEFA Europa League 2026/27
- 📅 Data: Sexta-feira, 28 de agosto de 2026
- ⏰ Horário: 8h00 (de Brasília) — Transmissão abre às 7h45
- 📍 Local: Nyon (Suíça)
- 📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)
📅 Calendário da Fase de Liga
- Rodada 1: 16 e 17 de setembro de 2026
- Rodada 2: 15 de outubro de 2026
- Rodada 3: 22 de outubro de 2026
- Rodada 4: 5 de novembro de 2026
- Rodada 5: 26 de novembro de 2026
- Rodada 6: 10 de dezembro de 2026
- Rodada 7: 21 de janeiro de 2027
- Rodada 8: 28 de janeiro de 2027
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