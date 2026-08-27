Sorteio da fase de liga da Europa League 2026/27: onde assistir e horário Em Nyon, UEFA define os confrontos da fase de liga da Europa League

O sorteio da fase de liga da Uefa Europa League 2026/27 será realizado nesta sexta-feira (28), às 8h (horário de Brasília), na sede da entidade em Nyon, na Suíça. A cerimônia definirá os cruzamentos iniciais dos 36 clubes participantes na luta pelo título do segundo maior torneio do continente europeu. ➡️Clique para Cazé TV com Disney+!

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A competição segue o formato unificado da Uefa. Os 36 clubes serão divididos em quatro potes de acordo com o ranking oficial da entidade. Cada equipe enfrentará oito adversários diferentes na fase de liga — dois vindos de cada um dos quatro potes —, realizando quatro partidas como mandante e quatro como visitante. Para respeitar o regulamento, times do mesmo país não podem se enfrentar, e cada clube poderá encarar, no máximo, dois rivais de uma mesma associação nacional. O sorteio utilizará um sistema computadorizado automatizado para garantir a distribuição correta de todos os confrontos.

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Fase de liga da Europa League contará com 36 equipes brigando por vaga direta nas oitavas de final (Foto: Divulgação)

Ao término das oito rodadas programadas entre setembro e janeiro de 2027, os oito primeiros colocados da tabela geral avançam de forma direta às oitavas de final. Os clubes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um play-off de ida e volta valendo as últimas oito vagas no mata-mata, enquanto os times situados entre a 25ª e a 36ª colocação estarão automaticamente eliminados de todas as competições europeias da temporada.

✅ Ficha do evento: Sorteio da UEFA Europa League 2026/27

Evento: Sorteio da Fase de Liga da UEFA Europa League 2026/27

Sorteio da Fase de Liga da UEFA Europa League 2026/27 📅 Data: Sexta-feira, 28 de agosto de 2026

Sexta-feira, 28 de agosto de 2026 ⏰ Horário: 8h00 (de Brasília) — Transmissão abre às 7h45

8h00 (de Brasília) — Transmissão abre às 7h45 📍 Local: Nyon (Suíça)

Nyon (Suíça) 📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

📅 Calendário da Fase de Liga

Rodada 1: 16 e 17 de setembro de 2026

16 e 17 de setembro de 2026 Rodada 2: 15 de outubro de 2026

15 de outubro de 2026 Rodada 3: 22 de outubro de 2026

22 de outubro de 2026 Rodada 4: 5 de novembro de 2026

5 de novembro de 2026 Rodada 5: 26 de novembro de 2026

26 de novembro de 2026 Rodada 6: 10 de dezembro de 2026

10 de dezembro de 2026 Rodada 7: 21 de janeiro de 2027

21 de janeiro de 2027 Rodada 8: 28 de janeiro de 2027

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