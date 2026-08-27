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Sorteio da fase de liga da Europa League 2026/27: onde assistir e horário

Em Nyon, UEFA define os confrontos da fase de liga da Europa League

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 18:50
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Fase de liga contará com 36 equipes brigando por vaga direta nas oitavas de final
Fase de liga contará com 36 equipes brigando por vaga direta nas oitavas de final (Foto: Divulgação)

O sorteio da fase de liga da Uefa Europa League 2026/27 será realizado nesta sexta-feira (28), às 8h (horário de Brasília), na sede da entidade em Nyon, na Suíça. A cerimônia definirá os cruzamentos iniciais dos 36 clubes participantes na luta pelo título do segundo maior torneio do continente europeu. ➡️Clique para Cazé TV com Disney+!

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A competição segue o formato unificado da Uefa. Os 36 clubes serão divididos em quatro potes de acordo com o ranking oficial da entidade. Cada equipe enfrentará oito adversários diferentes na fase de liga — dois vindos de cada um dos quatro potes —, realizando quatro partidas como mandante e quatro como visitante. Para respeitar o regulamento, times do mesmo país não podem se enfrentar, e cada clube poderá encarar, no máximo, dois rivais de uma mesma associação nacional. O sorteio utilizará um sistema computadorizado automatizado para garantir a distribuição correta de todos os confrontos.

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Fase de liga da Europa League contará com 36 equipes brigando por vaga direta nas oitavas de final
Fase de liga da Europa League contará com 36 equipes brigando por vaga direta nas oitavas de final (Foto: Divulgação)

Ao término das oito rodadas programadas entre setembro e janeiro de 2027, os oito primeiros colocados da tabela geral avançam de forma direta às oitavas de final. Os clubes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um play-off de ida e volta valendo as últimas oito vagas no mata-mata, enquanto os times situados entre a 25ª e a 36ª colocação estarão automaticamente eliminados de todas as competições europeias da temporada.

✅ Ficha do evento: Sorteio da UEFA Europa League 2026/27

  • Evento: Sorteio da Fase de Liga da UEFA Europa League 2026/27
  • 📅 Data: Sexta-feira, 28 de agosto de 2026
  • ⏰ Horário: 8h00 (de Brasília) — Transmissão abre às 7h45
  • 📍 Local: Nyon (Suíça)
  • 📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

📅 Calendário da Fase de Liga

  • Rodada 1: 16 e 17 de setembro de 2026
  • Rodada 2: 15 de outubro de 2026
  • Rodada 3: 22 de outubro de 2026
  • Rodada 4: 5 de novembro de 2026
  • Rodada 5: 26 de novembro de 2026
  • Rodada 6: 10 de dezembro de 2026
  • Rodada 7: 21 de janeiro de 2027
  • Rodada 8: 28 de janeiro de 2027

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