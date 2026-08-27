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Corinthians encaminha empréstimo de atacante para clube europeu

Jogador será cedido por uma temporada ao Zabbar St. Patrick, de Malta

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/08/2026 17:09
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Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani, da base (Foto: Divulgação)

O Corinthians encaminhou o empréstimo do atacante Favela ao Zabbar St. Patrick, de Malta. O jogador será cedido por uma temporada ao clube europeu, onde terá a oportunidade de atuar no futebol profissional. A informação foi publicada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo Lance!.

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O atacante chegou ao Corinthians em 2025, emprestado pelo Capivariano, do interior de São Paulo. O bom desempenho, especialmente na disputa da Copinha, fez o clube buscar a contratação em definitivo. 

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Para garantir a compra do jogador, o Corinthians pagou R$ 300 mil ao clube do interior paulista e assinou a renovação de contrato até 28 de fevereiro de 2029.

Antes de chegar ao Corinthians, o atacante passou pelas categorias de base de Taboão da Serra, Jabaquara, SC Brasil, Barra-SC e do próprio Capivariano.

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Favela comemora gol pelo Corinthians
Favela foi destaque do Corinthians na Copinha (Foto: Wanderson Oliveira/ Agência Corinthians)

A carreira de Favela

Luiz Fábio Sampaio, popularmente conhecido como Favela e nome pelo qual prefere ser chamado, surge como alternativa. O atacante decidiu atuar com o apelido durante a Copinha deste ano. A inspiração veio do lugar onde nasceu: o Capão Redondo, distrito da zona sul da capital paulista, com cerca de 270 mil habitantes, motivo de orgulho para o centroavante do Corinthians

Durante a participação no torneio, que terminou de forma precoce para o Corinthians após derrota por 2 a 1 para o Guarani ainda na segunda fase, Favela foi o principal destaque da equipe.

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Favela foi um dos destaques da equipe na Copinha 2026. Titular nos quatro jogos que disputou, o atacante marcou dois gols e participou diretamente de um lance de gol a cada 166 minutos em campo. Ao longo da competição, acumulou dez finalizações, sendo três no alvo, com média de cinco chutes para balançar as redes.

Além da presença ofensiva, Favela também contribuiu na criação de jogadas, com três passes decisivos para os companheiros. O jogador ainda sofreu três faltas e apresentou 41% de eficiência nos duelos aéreos, desempenho que resultou em nota 6.83 no Sofascore durante o torneio. 

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