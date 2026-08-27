Ryan Roberto fala sobre adaptação no Shakhtar Donetsk e novos caminhos da carreira Em entrevista ao Lance! o jogador falou sobre sua chegada à Ucrânia e adaptação ao futebol europeu

A adaptação a uma nova cultura, rotina e realidade é um dos desafios enfrentados por jovens jogadores que deixam o Brasil para construir carreira no futebol europeu. É o caso de Ryan Roberto, que recentemente chegou ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia depois de deixar o Flamengo. Em entrevista ao Lance!, o jogador falou sobre os primeiros momentos no país, a escolha pelo clube ucraniano e os planos para os próximos anos da carreira.

Ryan está há cerca de um mês na Ucrânia e passou parte do período de preparação na Eslovênia. Apesar do pouco tempo no novo país, o jogador afirma que a adaptação tem acontecido de maneira tranquila.

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— Cheguei aqui à Ucrânia, vai fazer um mês agora. A gente estava na Eslovênia, na pré-temporada, mas gostei bastante do país. Então, está tudo tranquilo por aqui.

Entre as principais diferenças em relação à vida que levava no Rio de Janeiro está o clima. Acostumado a morar próximo à praia, Ryan agora convive com frio, neve e chuva durante boa parte da rotina.

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— Eu morava a cinco minutos da praia e me mudei para a Ucrânia, onde faz frio, neva, chove bastante. Acredito que isso foi uma coisa que senti bastante.

Ryan Roberto explica escolha pelo Shakhtar Donetsk

A presença de brasileiros no elenco e o histórico do Shakhtar Donetsk com jovens atletas do país tiveram influência importante na decisão de Ryan Roberto. Antes de aceitar o projeto, o jogador buscou informações com brasileiros que conheciam o clube.

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— Isso influencia muito na escolha. Influenciou muito na minha decisão de escolher o Shakhtar.

O interesse demonstrado pelo clube durante a negociação também pesou. Ryan contou que o Shakhtar manteve contato frequente e insistiu na contratação até chegar a um acordo com o Flamengo.

— O interesse que demonstraram desde o início foi o que me fez tomar essa decisão. Eles insistiram desde o início. Antes de o Flamengo aceitar uma proposta, fizeram duas ou três até o Flamengo realmente aceitar.

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Além do Shakhtar, Ryan revelou que chegou a conversar com o Lille, da França. Houve uma videochamada com o presidente do clube e a possibilidade de uma visita às instalações, mas o encontro não aconteceu diante do avanço das negociações com o clube ucraniano.

Novo caminho na carreira e sonho de Seleção Brasileira

A transferência para a Ucrânia também está ligada aos objetivos de longo prazo de Ryan Roberto. O jogador vê a passagem pelo Shakhtar como uma oportunidade de se desenvolver no futebol europeu e se aproximar de sonhos maiores.

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Neste primeiro momento, porém, a prioridade é conquistar espaço no elenco e ganhar minutos em campo.

— Meus planos são um passo de cada vez. Espero me firmar aqui, ganhar minutos e poder ajudar o time a conquistar títulos.

Ryan também não esconde o desejo de defender a Seleção Brasileira no futuro. Para ele, a chegada ao futebol europeu representa um passo nessa direção.

— Acho que estou mais próximo de realizar um dos meus maiores sonhos, que é construir uma carreira na Europa, chegar à Seleção Brasileira. Meu maior sonho é disputar uma Copa do Mundo.

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Ryan Roberto em ação pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação)

Outras respostas de Ryan Roberto

Sobre saída do Flamengo

— Eu sou muito grato ao Flamengo. Cheguei com 15 anos ao clube e, desde o primeiro dia, sempre me senti muito em casa.

— Eu nunca exigi nada quando me chamaram para negociar a renovação. Eu juro: nunca exigi nada do Flamengo.

— Eu sempre quis sair para jogar na Europa, mas meu primeiro passo, desde que cheguei ao Flamengo, sempre foi pensar em jogar no profissional do clube.

— O tempo foi passando e, quando surgiu a oportunidade de sair, eu não pensei duas vezes.

Sobre o sonho de jogar no Maracanã

— Eu estaria sendo mentiroso se falasse que o meu sonho não era jogar no Maracanã.

— Infelizmente, isso não aconteceu naquele momento, mas, quem sabe, no futuro, daqui a alguns anos, apareça essa oportunidade de novo.

Ryan Roberto em ação pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação)

Sobre a expectativa criada no Flamengo

— Eu acreditava que o Ryan teria o tempo do Ryan, que faria a própria história... Eu nunca colocava na minha cabeça que teria que ser igual ao Paquetá ou ao Vinícius Júnior.

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Sobre tempo com Filipe Luís e admiração por Neymar

— O Filipe foi um cara que me ajudou bastante. Ajudava bastante todo o grupo. Por ter sido jogador, ele entendia muito como a gente pensava.

— Sou muito fã do Neymar. A primeira conversa que tive com o Filipe foi quando o chamei de canto e perguntei como era o Neymar.

— Na minha opinião, acredito que o Neymar, depois do Pelé, foi o maior jogador brasileiro da história.

Sobre jovens jogadores no futebol brasileiro

— Existe um tempo de adaptação. Existem jogadores que se adaptam mais rápido e outros que levam mais tempo. Isso é normal. Acredito que os clubes deveriam ter um pouco mais de paciência com os jogadores em que realmente acreditam.

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