Corinthians x Estudiantes: veja datas, horários e locais das quartas da Libertadores
Timão encara o clube argentino em dois jogos por uma vaga na semifinal
O Corinthians já sabe o caminho que terá pela frente nas quartas de final da Libertadores. A equipe comandada por Fernando Diniz enfrenta o Estudiantes, da Argentina, em dois jogos por uma vaga na semifinal da competição.
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A primeira partida será disputada no dia 9 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio UNO, casa do Estudiantes. O duelo terá transmissão da TV Globo, Ge e Paramount.
O confronto de volta está marcado para 16 de setembro, também às 21h30, na Neo Química Arena. O Corinthians terá o apoio da torcida para decidir a classificação à próxima fase em casa.
Caso avance diante do Estudiantes, o Corinthians enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Independiente del Valle, do Equador, e Flamengo. As equipes se enfrentam pelas quartas de final em busca de uma vaga entre os quatro melhores da Libertadores.
Campanhas de Corinthians e Estudiantes
O Corinthians avançou na primeira fase da Libertadores na liderança do Grupo E, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, com oito gols marcados e quatro sofridos. A equipe integrou um grupo que também contou com Platense, Peñarol e Santa Fe.
Na fase seguinte, o Corinthians enfrentou o Rosario Central. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0. Na volta, o Timão venceu por 1 a 0 e garantiu a classificação para as quartas de final.
O Estudiantes, por sua vez, esteve no Grupo A na primeira fase, ao lado de Flamengo, Independiente Medellín e Cusco. A equipe argentina terminou na segunda colocação, com nove pontos, três vitórias e uma derrota, justamente para o clube carioca, no Maracanã. Ao todo, marcou seis gols e sofreu cinco na primeira fase.
Na segunda fase, o Estudiantes enfrentou a Universidad Católica. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1, na Argentina. No duelo de volta, no Chile, o time argentino venceu por 3 a 0 e garantiu a classificação para as quartas de final.
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