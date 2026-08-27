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Champions League: veja a tabela completa da fase de liga

Uefa define tabela e confrontos completos da fase de liga da Champions League

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 14:35
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Taça e bola da final da Champions League 25/26.
Taça e bola da final da Champions League 25/26 (Foto: Reprodução / X)

A Uefa definiu a tabela completa de confrontos da fase de liga da Champions League 2026/27. Cada uma das 36 equipes participantes conheceu seus oito adversários — quatro em casa (C) e quatro fora de casa (F) —, com o auxílio do software oficial do sorteio.

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O novo formato reúne todos os participantes em uma classificação única de pontos corridos. Ao final das oito rodadas, os oito melhores colocados garantem vaga direta nas oitavas de final, enquanto os times entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff de repescagem em jogos de ida e volta.

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Telão mostra definição dos adversários do Pote 3 da Champions League
Telão mostra definição dos adversários do Pote 3 da Champions League (Foto: Valery Hache / AFP)

Veja a tabela da Champions League 2026/27:

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Confira a seguir a lista detalhada de jogos de todos os clubes, agrupados por seus respectivos potes do sorteio:

Pote 1

  1. Real Madrid (ESP): Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), RB Leipzig (C), Shakhtar Donetsk (F), LASK (C) e AEK Atenas (F).
  2. Manchester City (ENG): PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), RB Leipzig (F), AEK Atenas (C) e Lens (F).
  3. Inter de Milão (ITA): Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Borussia Dortmund (F), Shakhtar Donetsk (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) e Slovan Bratislava (F).
  4. Barcelona (ESP): Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C) e Sabah (F).
  5. Atlético de Madrid (ESP): Bayern de Munique (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Bodø/Glimt (F), Viking (C) e Stuttgart (F).
  6. PSG (FRA): Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Slovan Bratislava (C) e Como (F).
  7. Liverpool (ENG): Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e LASK (F).
  8. Arsenal (ENG): Real Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).
  9. Bayern de Munique (GER): Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodø/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).

Pote 2

  1. Club Brugge (BEL): Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodø/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F).
  2. Borussia Dortmund (GER): Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodø/Glimt (F), AEK Atenas (C) e Sabah (F).
  3. Porto (POR): Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).
  4. Aston Villa (ENG): PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slavia Praga (F).
  5. Real Betis (ESP): Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Slovan Bratislava (F).
  6. Roma (ITA): Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Slovan Bratislava (C) e AEK Atenas (F).
  7. Manchester United (ENG): Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), RB Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F).
  8. Sporting (POR): Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar Donetsk (F), LASK (C) e Lens (F).
  9. PSV (NED): Atlético de Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Porto (F), Shakhtar Donetsk (C), RB Leipzig (F), Stuttgart (C) e Viking (F).

Pote 3

  1. Shakhtar Donetsk (UKR): Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), RB Leipzig (F), AEK Atenas (C) e Slovan Bratislava (F).
  2. Villarreal (ESP): PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).
  3. Bodø/Glimt (NOR): Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), LASK (C) e Lens (F).
  4. RB Leipzig (GER): Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar Donetsk (C), Feyenoord (F), Lens (C) e Como (F).
  5. Fenerbahçe (TUR): Liverpool (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar Donetsk (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).
  6. Feyenoord (NED): Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), RB Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C) e Viking (F).
  7. Galatasaray (TUR): Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C) e AEK Atenas (F).
  8. Napoli (ITA): Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodø/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F).
  9. Lille (FRA): Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodø/Glimt (F), Slovan Bratislava (C) e Stuttgart (F).

Pote 4

  1. Lens (FRA): Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodø/Glimt (C), RB Leipzig (F), Como (C) e Slavia Praga (F).
  2. Slavia Praga (CZE): Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e Sabah (F).
  3. Sabah (AZE): Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).
  4. Stuttgart (GER): Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slovan Bratislava (F).
  5. Como (ITA): PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), RB Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK Atenas (C) e Lens (F).
  6. LASK (AUT): Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodø/Glimt (F), Slovan Bratislava (C) e AEK Atenas (F).
  7. Viking (NOR): Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), PSV (C), Aston Villa (F), Feyenoord (C), Napoli (F), Sabah (C) e Stuttgart (F).
  8. AEK Atenas (GRE): Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakhtar Donetsk (F), LASK (C) e Como (F).
  9. Slovan Bratislava (SVK): Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shakhtar Donetsk (C), Lille (F), Stuttgart (C) e LASK (F).

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