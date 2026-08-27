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Real Madrid chega a acordo por joia de clube espanhol

Real Madrid contrata o zagueiro ganês Oscar Naasei por 2 milhões de euros

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 16:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Zagueiro ganês de 21 anos, Oscar Naasei acerta com o Real Madrid em negócio de 2 milhões de euros
Zagueiro ganês de 21 anos, Oscar Naasei acerta com o Real Madrid em negócio de 2 milhões de euros (Foto: Reprodução / X)

O Real Madrid assegurou a contratação do defensor ganês Oscar Naasei, de 21 anos, que pertencia ao Granada. O clube da capital desembolsou cerca de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) para garantir o jogador, vencendo a concorrência de equipes do exterior. A princípio, o jovem integrará o Real Madrid Castilla equipe B merengue que disputa o terceiro escalão espanhol —, mas manterá rotina de treinos integrada ao elenco principal.

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Zagueiro ganês de 21 anos, Oscar Naasei acerta com o Real Madrid em negócio de 2 milhões de euros (Foto: Reprodução / X)
Zagueiro ganês de 21 anos, Oscar Naasei acerta com o Real Madrid em negócio de 2 milhões de euros (Foto: Reprodução / X)

O zagueiro assinou contrato inicial de duas temporadas, com cláusula de renovação automática para até cinco anos caso seja promovido em definitivo ao time de cima. A chegada ao Santiago Bernabéu coroa uma ascensão meteórica: Naasei deixou o Gana há apenas três anos, onde iniciou a formação na Emmanuel City Football Academy, para atuar no futebol espanhol em 2023.

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Após rápida passagem pela base do Granada, o defensor passou pela equipe B até estrear no time principal em 2024, contra o Levante, pela segunda divisão da La Liga. A evolução em campo também o levou à seleção principal de Gana, estreando em amistoso contra o México em maio e figurando na convocatória provisória para a Copa do Mundo de 2026.

Com 1,85m de altura e destro, Naasei tem como posição de origem a zaga central, mas destaca-se pela polivalência no setor defensivo. O atleta atua com facilidade como lateral-direito, característica que chamou a atenção da comissão técnica madrilenha para compor as opções do clube nas próximas temporadas.

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