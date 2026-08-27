Real Madrid chega a acordo por joia de clube espanhol
Real Madrid contrata o zagueiro ganês Oscar Naasei por 2 milhões de euros
O Real Madrid assegurou a contratação do defensor ganês Oscar Naasei, de 21 anos, que pertencia ao Granada. O clube da capital desembolsou cerca de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) para garantir o jogador, vencendo a concorrência de equipes do exterior. A princípio, o jovem integrará o Real Madrid Castilla — equipe B merengue que disputa o terceiro escalão espanhol —, mas manterá rotina de treinos integrada ao elenco principal.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional
O zagueiro assinou contrato inicial de duas temporadas, com cláusula de renovação automática para até cinco anos caso seja promovido em definitivo ao time de cima. A chegada ao Santiago Bernabéu coroa uma ascensão meteórica: Naasei deixou o Gana há apenas três anos, onde iniciou a formação na Emmanuel City Football Academy, para atuar no futebol espanhol em 2023.
Após rápida passagem pela base do Granada, o defensor passou pela equipe B até estrear no time principal em 2024, contra o Levante, pela segunda divisão da La Liga. A evolução em campo também o levou à seleção principal de Gana, estreando em amistoso contra o México em maio e figurando na convocatória provisória para a Copa do Mundo de 2026.
Com 1,85m de altura e destro, Naasei tem como posição de origem a zaga central, mas destaca-se pela polivalência no setor defensivo. O atleta atua com facilidade como lateral-direito, característica que chamou a atenção da comissão técnica madrilenha para compor as opções do clube nas próximas temporadas.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Monaco de Filipe Luís goleia e avança na Conference LeagueHá 2 minutos
Corinthians
Corinthians encaminha empréstimo de atacante para clube europeuHá 39 minutos
Futebol Internacional
Milan aceita proposta de R$ 280 milhões por Rafael LeãoHá 43 minutos
Corinthians
Corinthians x Estudiantes: veja datas, horários e locais das quartas da LibertadoresHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-São Paulo e Botafogo acerta ida para o futebol italianoHá 1 hora
Futebol Internacional
PSG é perdedor no sorteio da Champions League, e Real Madrid tem tabela acessívelHá 1 hora
Mais LANCE!