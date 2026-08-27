Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sorteio da Champions League: Uefa define confrontos; veja

Rodada inaugural da Liga dos Campeões tem início em setembro

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 13:33
Atualizado há 3 minutos
Favorite o Lance! no Google
Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027
Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027 (Foto: Valery Hache/AFP)

A Uefa definiu os confrontos da fase de liga da Champions League após o sorteio realizado em Mônaco, nesta quinta-feira (27). Os jogos da 1ª rodada da competição serão disputados entre os dias oito e nove de setembro.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Confira os confrontos da Champions League

  • POTE 1

✅ TIME: PSG
ADVERSÁRIOS
⚽Barcelona (C)
⚽Manchester City (F)
⚽Roma (C)
⚽Aston Villa (F)
⚽Galatasaray (C)
⚽Villarreal (F)
⚽Slovan Bratislava (C)
⚽Como (F)

continua após a publicidade

✅ TIME: BAYERN DE MUNIQUE
ADVERSÁRIOS
⚽Arsenal (C)
⚽Atlético de Madrid (F)
⚽Betis (C)
⚽Manchester United (F)
⚽Bodo/Glimt (C)
⚽Lille (F)
⚽Slavia Praga (C)
⚽Viking (F)

✅ TIME: REAL MADRID
ADVERSÁRIOS
⚽Inter de Milão (C)
⚽Arsenal (F)
⚽PSV (C)
⚽Roma (F)
⚽RB Leipzig (C)
⚽Shakhtar Donetsk (F)
⚽Lask (C)
⚽AEK Atenas (F)

✅ TIME: LIVERPOOL
ADVERSÁRIOS
⚽Atlético de Madrid (C)
⚽Inter de Milão (F)
⚽Porto (C)
⚽Club Brugge (F)
⚽Villarreal (C)
⚽Fenerbahce (F)
⚽Lens (C)
⚽Lask (F)

continua após a publicidade

✅ TIME: INTER DE MILÃO
ADVERSÁRIOS
⚽Liverpool (C)
⚽Real Madrid (F)
⚽Club Brugge (C)
⚽Dortmund (F)
⚽Shakhtar Donetsk (C)
⚽Feyenoord (F)
⚽Stuttgart (C)
⚽Slovan Bratislava (F)

✅ TIME: MANCHESTER CITY
ADVERSÁRIOS
⚽PSG (C)
⚽Barcelona (F)
⚽Sporting (C)
⚽Porto (F)
⚽Napoli (C)
⚽RB Leipzig (F)
⚽AEK Atenas (C)
⚽Lens (F)

✅ TIME: ARSENAL
ADVERSÁRIOS
⚽Real Madrid (C)
⚽Bayern de Munique (F)
⚽Dortmund (C)
⚽Betis (F)
⚽Lille (C)
⚽Napoli (F)
⚽Sabah (C)
⚽Slavia Praga (F)

✅ TIME: BARCELONA
ADVERSÁRIOS
⚽Manchester City (C)
⚽PSG (F)
⚽Aston Villa (C)
⚽Sporting (F)
⚽Feyenoord (C)
⚽Galatasaray (F)
⚽Como (C)
⚽Sabah (F)

✅ TIME: ATLÉTICO DE MADRID
ADVERSÁRIOS
⚽Bayern de Munique (C)
⚽Liverpool (F)
⚽Manchester United (C)
⚽PSV (F)
⚽Fenerbahce (C)
⚽Bodo/Glimt (F)
⚽Viking (C)
⚽Stuttgart (F)

continua após a publicidade
Telão mostra definição dos adversários dos clubes do Pote 1 da Champions League
Telão mostra definição dos adversários dos clubes do Pote 1 da Champions League (Foto: Valery Hache/AFP)
  • POTE 2

✅ TIME: DORTMUND
ADVERSÁRIOS
⚽Inter de Milão (C)
⚽Arsenal (F)
⚽Betis (C)
⚽Aston Villa (F)
⚽Villarreal (C)
⚽Bodo/Glimt (F)
⚽AEK Atenas (C)
⚽Sabah (F)

✅ TIME: ROMA
ADVERSÁRIOS
⚽Real Madrid (C)
⚽PSG (F)
⚽Sporting (C)
⚽Manchester United (F)
⚽Lille(C)
⚽Fenerbahce (F)
⚽Slovan Bratislava (C)
⚽AEK Atenas (F)

✅ TIME: SPORTING
ADVERSÁRIOS
⚽Barcelona (C)
⚽Manchester City (F)
⚽Manchester United (C)
⚽Roma (F)
⚽Galatasaray (C)
⚽Shakhtar Donetsk (F)
⚽LASK (C)
⚽Lens (F)

continua após a publicidade

✅ TIME: ASTON VILLA
ADVERSÁRIOS
⚽PSG (C)
⚽Barcelona (F)
⚽Dortmund (C)
⚽Club Brugge (F)
⚽Fenerbahce (C)
⚽Galatasaray (F)
⚽Viking (C)
⚽Slavia Praga (F)

✅ TIME: PORTO
ADVERSÁRIOS
⚽Manchester City (C)
⚽Liverpool (F)
⚽PSV (C)
⚽Betis (F)
⚽Napoli (C)
⚽Feyenoord (F)
⚽Slavia Praga (C)
⚽LASK (F)

✅ TIME: MANCHESTER UNITED
ADVERSÁRIOS
⚽Bayern de Munique (C)
⚽Atlético de Madrid (F)
⚽Roma (C)
⚽Sporting (F)
⚽RB Leipzig (C)
⚽Villarreal (F)
⚽Sabah (C)
⚽Como (F)

✅ TIME: CLUB BRUGGE
ADVERSÁRIOS
⚽Liverpool (C)
⚽Inter de Milão (F)
⚽Aston Villa (C)
⚽PSV (F)
⚽Bodo/Glimt (C)
⚽Napoli (F)
⚽Lens (C)
⚽Stuttgart (F)

✅ TIME: BETIS
ADVERSÁRIOS
⚽Arsenal (C)
⚽Bayern de Munique (F)
⚽Porto (C)
⚽Dortmund (F)
⚽Feyenoord (C)
⚽Lille (F)
⚽Como (C)
⚽Slovan Bratislava (F)

✅ TIME: PSV
ADVERSÁRIOS
⚽Atlético de Madrid (C)
⚽Real Madrid (F)
⚽Club Brugge (C)
⚽Porto (F)
⚽Shakhtar Donetsk (C)
⚽RB Leipzig (F)
⚽Stuttgart (C)
⚽Viking (F)

continua após a publicidade
Telão mostra definição dos adversários dos clubes do Pote 2 da Champions League
Telão mostra definição dos adversários dos clubes do Pote 2 da Champions League (Foto: Valery Hache/AFP)
  • POTE 3

✅ TIME: FEYENOORD
ADVERSÁRIOS
⚽Inter de Milão (C)
⚽Barcelona (F)
⚽Porto (C)
⚽Betis (F)
⚽RB Leipzig (C)
⚽Galatasaray (F)
⚽Como (C)
⚽Viking (F)

✅ TIME: LILLE
ADVERSÁRIOS
⚽Bayern de Munique (C)
⚽Arsenal (F)
⚽Betis (C)
⚽Roma (F)
⚽Galatasaray (C)
⚽Bodo/Glimt (F)
⚽Slovan Bratislava (C)
⚽Stuttgart (F)

✅ TIME: BODO/GLIMT
ADVERSÁRIOS
⚽Atlético de Madrid (C)
⚽Bayern de Munique (F)
⚽Dortmund (C)
⚽Club Brugge (F)
⚽Lille (C)
⚽Napoli (F)
⚽Lask (C)
⚽Lens (F)

continua após a publicidade

✅ TIME: NAPOLI
ADVERSÁRIOS
⚽Arsenal (C)
⚽Manchester City (F)
⚽Club Brugge (C)
⚽Porto (F)
⚽Bodo/Glimt (C)
⚽Villarreal (F)
⚽Viking (C)
⚽Sabah (F)

✅ TIME: RB LEIPZIG
ADVERSÁRIOS
⚽Manchester City (C)
⚽Real Madrid (F)
⚽PSV (C)
⚽Manchester United (F)
⚽Shakhtar Donetsk (C)
⚽Feyenoord (F)
⚽Lens (C)
⚽Como (F)

✅ TIME: VILLARREAL
ADVERSÁRIOS
⚽PSG (C)
⚽Liverpool (F)
⚽Manchester United (C)
⚽Dortmund (F)
⚽Napoli (C)
⚽Fenerbahce (F)
⚽Sabah (C)
⚽Slavia Praga (F)

✅ TIME: SHAKHTAR DONETSK
ADVERSÁRIOS
⚽Real Madrid (C)
⚽Inter de Milão (F)
⚽Sporting (C)
⚽PSV (F)
⚽Fenerbahce (C)
⚽RB Leipzig (F)
⚽AEK Atenas (C)
⚽Slovan Bratislava (F)

continua após a publicidade

✅ TIME: GALATASARAY
ADVERSÁRIOS
⚽Barcelona (C)
⚽PSG (F)
⚽Aston Villa (C)
⚽Sporting (F)
⚽Feyenoord (C)
⚽Lille (F)
⚽Stuttgart (C)
⚽AEK Atenas (F)

✅ TIME: FENERBAHCE
ADVERSÁRIOS
⚽Liverpool (C)
⚽Atlético de Madrid (F)
⚽Roma (C)
⚽Aston Villa (F)
⚽Villarreal (C)
⚽Shakhtar Donetsk (F)
⚽Slavia Praga (C)
⚽LASK (F)

Telão mostra definição dos adversários do Pote 3 da Champions League
Telão mostra definição dos adversários do Pote 3 da Champions League (Foto: Valery Hache/AFP)
  • POTE 4

✅ TIME: SLAVIA PRAGA
ADVERSÁRIOS
⚽Arsenal (C)
⚽Bayern de Munique (F)
⚽Aston Villa (C)
⚽Porto (F)
⚽Villarreal (C)
⚽Fenerbahce (F)
⚽Lens (C)
⚽Sabah (F)

✅ TIME: STUTTGART
ADVERSÁRIOS
⚽Atlético de Madrid (C)
⚽Inter de Milão (F)
⚽Club Brugge (C)
⚽PSV (F)
⚽Lille (C)
⚽Galatasaray (F)
⚽Viking (C)
⚽Slovan Bratislava (F)

continua após a publicidade

✅ TIME: LASK
ADVERSÁRIOS
⚽Liverpool (C)
⚽Real Madrid (F)
⚽Porto (C)
⚽Sporting (F)
⚽Fenerbahce (C)
⚽Bodo/Glimt (F)
⚽Slovan Bratislava (C)
⚽AEK Atenas (F)

✅ TIME: COMO
ADVERSÁRIOS
⚽PSG (C)
⚽Barcelona (F)
⚽Manchester United (C)
⚽Betis (F)
⚽RB Leipzig (C)
⚽Feyenoord (F)
⚽AEK Atenas (C)
⚽Lens (F)

✅ TIME: LENS
ADVERSÁRIOS
⚽Manchester City (C)
⚽Liverpool (F)
⚽Sporting (C)
⚽Club Brugge (F)
⚽Bodo/Glimt (C)
⚽RB Leipzig (F)
⚽Como (C)
⚽Slavia Praga (F)

continua após a publicidade

✅ TIME: SABAH
ADVERSÁRIOS
⚽Barcelona (C)
⚽Arsenal (F)
⚽Dortmund (C)
⚽Manchester United (F)
⚽Napoli (C)
⚽Villarreal (F)
⚽Slavia Praga (C)
⚽Viking (F)

✅ TIME: AEK ATENAS
ADVERSÁRIOS
⚽Real Madrid (C)
⚽Manchester City (F)
⚽Roma (C)
⚽Dortmund (F)
⚽Galatasaray (C)
⚽Shakhtar Donetsk (F)
⚽LASK (C)
⚽Como (F)

✅ TIME: VIKING
ADVERSÁRIOS
⚽Bayern de Munique (C)
⚽Atlético de Madrid (F)
⚽PSV (C)
⚽Aston Villa (F)
⚽Feyenoord (C)
⚽Napoli (F)
⚽Sabah (C)
⚽Stuttgart (F)

continua após a publicidade

✅ TIME: SLOVAN BRATISLAVA
ADVERSÁRIOS
⚽Inter de Milão (C)
⚽PSG (F)
⚽Betis (C)
⚽Roma (F)
⚽Shakhtar Donetsk (C)
⚽Lille (F)
⚽Stuttgart (C)
⚽LASK (F)

Telão mostra definição dos adversários do Pote 4 da Champions League
Telão mostra definição dos adversários do Pote 4 da Champions League (Foto: Valery Hache/AFP)

Como funciona a competição?

Na fase de liga da Champions League, os clubes enfrentam seus adversários definidos no sorteio, totalizando oito jogos. Em um formato de pontos corridos, os oito primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas de final do torneio.

As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação se enfrentam na fase de 16 avos de final em jogos de ida e volta em busca de uma vaga nas oitavas de final. No mata-mata, todos os duelos são realizados em partidas de turno e returno, mas a decisão é realizada em um único confronto.

continua após a publicidade

A decisão será disputada no dia 5 de junho de 2027, no Riyadh Air Metropolitano, que é o estádio do Atlético de Madrid.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Champions League troféu

Futebol Internacional

Champions League: veja os adversários de Real Madrid, Barcelona, Arsenal e PSG

Há 1 minuto
Taça e bola da final da Champions League 25/26.

Futebol Internacional

Champions League: veja a tabela completa da fase de liga

Há 5 minutos
Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol

Futebol Internacional

Atlético de Madrid fecha a porta para Barcelona e blinda Julián Álvarez

Há 1 hora
Santa Fe terá Vasco como próximo adversário na Sul-Americana (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Fora de Campo

Torcida do Flamengo manda recado a Almada após eliminação na Sul-Americana

Há 2 horas
Franco Fagundez comemorando primeiro gol do Santa Fe contra o River Plate

Fora de Campo

Torcedores do River Plate pedem ex-Corinthians após eliminação na Sula

Há 2 horas
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta observa amistoso contra o Dortmund

Futebol Internacional

Técnico do Arsenal esclarece situações de Gabriel Jesus e Martinelli

Há 2 horas
Mais LANCE!
Eduardo Coudet comandando o River Plate na eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana

River Plate demite Coudet após queda nas oitavas da Sul-Americana

Jornalista representará a emissora no país inglês (Foto: Reprodução)

Victoria Leite é anunciada como correspondente da TNT na Inglaterra

Dani Ceballos comemora com Vini Jr em partida do Real Madrid

Multicampeões pelo Real Madrid, astros vivem limbo no mercado europeu

Flaco López em ação no duelo entre Palmeiras e Santos

Após vitória do Palmeiras, espanhóis se derretem por Flaco López: 'Impecável'

WhatsApp Image 2024-08-29 at 10.39.43

Sorteio da Champions League: veja os potes e os possíveis confrontos

Ryan Roebrto com camisa do Flamengo com fita no nariz

Ryan Roberto revela frustração no Flamengo, explica saída e sonha voltar ao Maracanã

Taça da Champions League

Sorteio da Champions League: onde assistir, horário e como funciona

Ryan Roberto com camisa laranja e preta do Shakhtar

Ryan Roberto fala sobre adaptação no Shakhtar Donetsk e novos caminhos da carreira

Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa

Europeus reagem à atuação de Savinho em Tottenham x Charlton: 'Vai ser'

Vitor Roque, jogador do Palmeiras, disputa lance com Lucas Veríssimo, jogador do Santos, durante partida pela Copa do Brasil.

Cuca classifica derrota como 'inadmissível', e Arão cobra reação do Santos

Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (27/08/2026)

Taça da Champions League (Foto: Divulgação / Site Oficial UEFA)

Champions League: IA aponta confrontos de gigantes na fase de liga

O atacante kosovar do Fenerbahçe, número 19, Vedat Muriqi (2º à direita), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol do Fenerbahçe durante a partida de volta do playoff de qualificação para a Liga dos Campeões da UEFA entre Olympique Lyonnais (OL) e Fenerbahçe SK, no Estádio Groupama, em Décines-Charpieu, região centro-leste da França, em 26 de agosto de 2026.

Champions League: IA projeta quem pode ter caminho mais difícil na fase de liga