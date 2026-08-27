Sorteio da Champions League: Uefa define confrontos; veja
Rodada inaugural da Liga dos Campeões tem início em setembro
A Uefa definiu os confrontos da fase de liga da Champions League após o sorteio realizado em Mônaco, nesta quinta-feira (27). Os jogos da 1ª rodada da competição serão disputados entre os dias oito e nove de setembro.
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Confira os confrontos da Champions League
- POTE 1
✅ TIME: PSG
ADVERSÁRIOS
⚽Barcelona (C)
⚽Manchester City (F)
⚽Roma (C)
⚽Aston Villa (F)
⚽Galatasaray (C)
⚽Villarreal (F)
⚽Slovan Bratislava (C)
⚽Como (F)
✅ TIME: BAYERN DE MUNIQUE
ADVERSÁRIOS
⚽Arsenal (C)
⚽Atlético de Madrid (F)
⚽Betis (C)
⚽Manchester United (F)
⚽Bodo/Glimt (C)
⚽Lille (F)
⚽Slavia Praga (C)
⚽Viking (F)
✅ TIME: REAL MADRID
ADVERSÁRIOS
⚽Inter de Milão (C)
⚽Arsenal (F)
⚽PSV (C)
⚽Roma (F)
⚽RB Leipzig (C)
⚽Shakhtar Donetsk (F)
⚽Lask (C)
⚽AEK Atenas (F)
✅ TIME: LIVERPOOL
ADVERSÁRIOS
⚽Atlético de Madrid (C)
⚽Inter de Milão (F)
⚽Porto (C)
⚽Club Brugge (F)
⚽Villarreal (C)
⚽Fenerbahce (F)
⚽Lens (C)
⚽Lask (F)
✅ TIME: INTER DE MILÃO
ADVERSÁRIOS
⚽Liverpool (C)
⚽Real Madrid (F)
⚽Club Brugge (C)
⚽Dortmund (F)
⚽Shakhtar Donetsk (C)
⚽Feyenoord (F)
⚽Stuttgart (C)
⚽Slovan Bratislava (F)
✅ TIME: MANCHESTER CITY
ADVERSÁRIOS
⚽PSG (C)
⚽Barcelona (F)
⚽Sporting (C)
⚽Porto (F)
⚽Napoli (C)
⚽RB Leipzig (F)
⚽AEK Atenas (C)
⚽Lens (F)
✅ TIME: ARSENAL
ADVERSÁRIOS
⚽Real Madrid (C)
⚽Bayern de Munique (F)
⚽Dortmund (C)
⚽Betis (F)
⚽Lille (C)
⚽Napoli (F)
⚽Sabah (C)
⚽Slavia Praga (F)
✅ TIME: BARCELONA
ADVERSÁRIOS
⚽Manchester City (C)
⚽PSG (F)
⚽Aston Villa (C)
⚽Sporting (F)
⚽Feyenoord (C)
⚽Galatasaray (F)
⚽Como (C)
⚽Sabah (F)
✅ TIME: ATLÉTICO DE MADRID
ADVERSÁRIOS
⚽Bayern de Munique (C)
⚽Liverpool (F)
⚽Manchester United (C)
⚽PSV (F)
⚽Fenerbahce (C)
⚽Bodo/Glimt (F)
⚽Viking (C)
⚽Stuttgart (F)
- POTE 2
✅ TIME: DORTMUND
ADVERSÁRIOS
⚽Inter de Milão (C)
⚽Arsenal (F)
⚽Betis (C)
⚽Aston Villa (F)
⚽Villarreal (C)
⚽Bodo/Glimt (F)
⚽AEK Atenas (C)
⚽Sabah (F)
✅ TIME: ROMA
ADVERSÁRIOS
⚽Real Madrid (C)
⚽PSG (F)
⚽Sporting (C)
⚽Manchester United (F)
⚽Lille(C)
⚽Fenerbahce (F)
⚽Slovan Bratislava (C)
⚽AEK Atenas (F)
✅ TIME: SPORTING
ADVERSÁRIOS
⚽Barcelona (C)
⚽Manchester City (F)
⚽Manchester United (C)
⚽Roma (F)
⚽Galatasaray (C)
⚽Shakhtar Donetsk (F)
⚽LASK (C)
⚽Lens (F)
✅ TIME: ASTON VILLA
ADVERSÁRIOS
⚽PSG (C)
⚽Barcelona (F)
⚽Dortmund (C)
⚽Club Brugge (F)
⚽Fenerbahce (C)
⚽Galatasaray (F)
⚽Viking (C)
⚽Slavia Praga (F)
✅ TIME: PORTO
ADVERSÁRIOS
⚽Manchester City (C)
⚽Liverpool (F)
⚽PSV (C)
⚽Betis (F)
⚽Napoli (C)
⚽Feyenoord (F)
⚽Slavia Praga (C)
⚽LASK (F)
✅ TIME: MANCHESTER UNITED
ADVERSÁRIOS
⚽Bayern de Munique (C)
⚽Atlético de Madrid (F)
⚽Roma (C)
⚽Sporting (F)
⚽RB Leipzig (C)
⚽Villarreal (F)
⚽Sabah (C)
⚽Como (F)
✅ TIME: CLUB BRUGGE
ADVERSÁRIOS
⚽Liverpool (C)
⚽Inter de Milão (F)
⚽Aston Villa (C)
⚽PSV (F)
⚽Bodo/Glimt (C)
⚽Napoli (F)
⚽Lens (C)
⚽Stuttgart (F)
✅ TIME: BETIS
ADVERSÁRIOS
⚽Arsenal (C)
⚽Bayern de Munique (F)
⚽Porto (C)
⚽Dortmund (F)
⚽Feyenoord (C)
⚽Lille (F)
⚽Como (C)
⚽Slovan Bratislava (F)
✅ TIME: PSV
ADVERSÁRIOS
⚽Atlético de Madrid (C)
⚽Real Madrid (F)
⚽Club Brugge (C)
⚽Porto (F)
⚽Shakhtar Donetsk (C)
⚽RB Leipzig (F)
⚽Stuttgart (C)
⚽Viking (F)
- POTE 3
✅ TIME: FEYENOORD
ADVERSÁRIOS
⚽Inter de Milão (C)
⚽Barcelona (F)
⚽Porto (C)
⚽Betis (F)
⚽RB Leipzig (C)
⚽Galatasaray (F)
⚽Como (C)
⚽Viking (F)
✅ TIME: LILLE
ADVERSÁRIOS
⚽Bayern de Munique (C)
⚽Arsenal (F)
⚽Betis (C)
⚽Roma (F)
⚽Galatasaray (C)
⚽Bodo/Glimt (F)
⚽Slovan Bratislava (C)
⚽Stuttgart (F)
✅ TIME: BODO/GLIMT
ADVERSÁRIOS
⚽Atlético de Madrid (C)
⚽Bayern de Munique (F)
⚽Dortmund (C)
⚽Club Brugge (F)
⚽Lille (C)
⚽Napoli (F)
⚽Lask (C)
⚽Lens (F)
✅ TIME: NAPOLI
ADVERSÁRIOS
⚽Arsenal (C)
⚽Manchester City (F)
⚽Club Brugge (C)
⚽Porto (F)
⚽Bodo/Glimt (C)
⚽Villarreal (F)
⚽Viking (C)
⚽Sabah (F)
✅ TIME: RB LEIPZIG
ADVERSÁRIOS
⚽Manchester City (C)
⚽Real Madrid (F)
⚽PSV (C)
⚽Manchester United (F)
⚽Shakhtar Donetsk (C)
⚽Feyenoord (F)
⚽Lens (C)
⚽Como (F)
✅ TIME: VILLARREAL
ADVERSÁRIOS
⚽PSG (C)
⚽Liverpool (F)
⚽Manchester United (C)
⚽Dortmund (F)
⚽Napoli (C)
⚽Fenerbahce (F)
⚽Sabah (C)
⚽Slavia Praga (F)
✅ TIME: SHAKHTAR DONETSK
ADVERSÁRIOS
⚽Real Madrid (C)
⚽Inter de Milão (F)
⚽Sporting (C)
⚽PSV (F)
⚽Fenerbahce (C)
⚽RB Leipzig (F)
⚽AEK Atenas (C)
⚽Slovan Bratislava (F)
✅ TIME: GALATASARAY
ADVERSÁRIOS
⚽Barcelona (C)
⚽PSG (F)
⚽Aston Villa (C)
⚽Sporting (F)
⚽Feyenoord (C)
⚽Lille (F)
⚽Stuttgart (C)
⚽AEK Atenas (F)
✅ TIME: FENERBAHCE
ADVERSÁRIOS
⚽Liverpool (C)
⚽Atlético de Madrid (F)
⚽Roma (C)
⚽Aston Villa (F)
⚽Villarreal (C)
⚽Shakhtar Donetsk (F)
⚽Slavia Praga (C)
⚽LASK (F)
- POTE 4
✅ TIME: SLAVIA PRAGA
ADVERSÁRIOS
⚽Arsenal (C)
⚽Bayern de Munique (F)
⚽Aston Villa (C)
⚽Porto (F)
⚽Villarreal (C)
⚽Fenerbahce (F)
⚽Lens (C)
⚽Sabah (F)
✅ TIME: STUTTGART
ADVERSÁRIOS
⚽Atlético de Madrid (C)
⚽Inter de Milão (F)
⚽Club Brugge (C)
⚽PSV (F)
⚽Lille (C)
⚽Galatasaray (F)
⚽Viking (C)
⚽Slovan Bratislava (F)
✅ TIME: LASK
ADVERSÁRIOS
⚽Liverpool (C)
⚽Real Madrid (F)
⚽Porto (C)
⚽Sporting (F)
⚽Fenerbahce (C)
⚽Bodo/Glimt (F)
⚽Slovan Bratislava (C)
⚽AEK Atenas (F)
✅ TIME: COMO
ADVERSÁRIOS
⚽PSG (C)
⚽Barcelona (F)
⚽Manchester United (C)
⚽Betis (F)
⚽RB Leipzig (C)
⚽Feyenoord (F)
⚽AEK Atenas (C)
⚽Lens (F)
✅ TIME: LENS
ADVERSÁRIOS
⚽Manchester City (C)
⚽Liverpool (F)
⚽Sporting (C)
⚽Club Brugge (F)
⚽Bodo/Glimt (C)
⚽RB Leipzig (F)
⚽Como (C)
⚽Slavia Praga (F)
✅ TIME: SABAH
ADVERSÁRIOS
⚽Barcelona (C)
⚽Arsenal (F)
⚽Dortmund (C)
⚽Manchester United (F)
⚽Napoli (C)
⚽Villarreal (F)
⚽Slavia Praga (C)
⚽Viking (F)
✅ TIME: AEK ATENAS
ADVERSÁRIOS
⚽Real Madrid (C)
⚽Manchester City (F)
⚽Roma (C)
⚽Dortmund (F)
⚽Galatasaray (C)
⚽Shakhtar Donetsk (F)
⚽LASK (C)
⚽Como (F)
✅ TIME: VIKING
ADVERSÁRIOS
⚽Bayern de Munique (C)
⚽Atlético de Madrid (F)
⚽PSV (C)
⚽Aston Villa (F)
⚽Feyenoord (C)
⚽Napoli (F)
⚽Sabah (C)
⚽Stuttgart (F)
✅ TIME: SLOVAN BRATISLAVA
ADVERSÁRIOS
⚽Inter de Milão (C)
⚽PSG (F)
⚽Betis (C)
⚽Roma (F)
⚽Shakhtar Donetsk (C)
⚽Lille (F)
⚽Stuttgart (C)
⚽LASK (F)
Como funciona a competição?
Na fase de liga da Champions League, os clubes enfrentam seus adversários definidos no sorteio, totalizando oito jogos. Em um formato de pontos corridos, os oito primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas de final do torneio.
As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação se enfrentam na fase de 16 avos de final em jogos de ida e volta em busca de uma vaga nas oitavas de final. No mata-mata, todos os duelos são realizados em partidas de turno e returno, mas a decisão é realizada em um único confronto.
A decisão será disputada no dia 5 de junho de 2027, no Riyadh Air Metropolitano, que é o estádio do Atlético de Madrid.
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