Ryan Roberto revela frustração no Flamengo, explica saída e sonha voltar ao Maracanã Jovem, hoje no Shakhtar Donetsk, detalha falta de oportunidades e projeta retorno ao Rubro-Negro

A história de Ryan Roberto no Flamengo começou com um sonho: jogar no Maracanã pelo time principal. O atacante chegou ao clube ainda jovem, construiu uma trajetória de destaque nas categorias de base e alimentou a expectativa de dar o próximo passo. A oportunidade, porém, não chegou. Em entrevista ao Lance!, o jogador, hoje no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, detalhou a frustração pela falta de espaço no profissional, esclareceu as polêmicas envolvendo sua saída e revelou que ainda sonha em voltar ao Rubro-Negro para, enfim, entrar em campo no estádio que marcou sua decisão de defender o clube.

Ryan afirmou que sempre teve como principal objetivo chegar ao elenco profissional. Segundo ele, porém, a falta de oportunidades e a demora nas conversas pela renovação fizeram com que passasse a considerar outros caminhos.

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— Eu sempre quis sair para jogar na Europa, mas meu primeiro passo, desde que cheguei ao Flamengo, sempre foi pensar em jogar no profissional do clube. Queria muito jogar no profissional do Flamengo, ter oportunidades, ter chances de jogar. Mas, quando comecei a perceber como funcionava a política do clube, isso foi me distanciando um pouco dessa vontade, desse desejo de jogar no Flamengo. Continua sendo um sonho, mas acho que tive que abrir a mente para uma segunda opção.

Ryan Roberto mencionou que nunca chegou a sequer ficar no banco de reservas em uma partida da equipe principal. Para ele, a proposta do Shakhtar, com a perspectiva de integrar o elenco profissional, pesou na decisão.

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— Eu via que poderia me prender a um contrato e a promessas de que 'você vai jogar', 'você pode ter chances', mas isso poderia não acontecer. E, nisso, já estava com a proposta do Shakhtar, de que eu viria para o elenco principal, estaria com o grupo. E aí o resto seria comigo.

— Eu sempre tive consciência disso desde quando cheguei ao Flamengo. Preciso estar lá, preciso estar pronto. E, no Flamengo, eu nunca tinha tido a chance de ir para algum jogo e ficar no banco. Isso nunca aconteceu.

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Ryan Roberto em ação pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Ryan Roberto nega exigências ao Flamengo

A saída do atacante também foi cercada por especulações sobre uma suposta exigência por espaço no elenco profissional e questões salariais. Ryan Roberto, no entanto, negou ter feito qualquer tipo de imposição durante as conversas para renovar o contrato.

— Quando saí do Flamengo, disseram que eu exigi jogar no profissional, mas nunca exigi nada quando me chamaram para negociar a renovação. Eu juro: nunca exigi nada do Flamengo. Nada sobre jogar, salário... Coisas que falaram e que são completamente mentira.

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O jogador revelou ainda que, quando surgiram as primeiras propostas, o Flamengo sequer havia iniciado as conversas pela renovação. Na visão dele, esse cenário também foi determinante para sua decisão.

— Quando surgiu a oportunidade de sair, não pensei duas vezes. Na verdade... Eu não pensei, até porque, quando surgiram as especulações, o Flamengo ainda não tinha me chamado para renovar.

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— Pensei: 'Pô, estou no sub-20 do Flamengo, o que não é ruim, com o meu contrato acabando, e eles não me chamaram para renovar. E tem grandes clubes da Europa me querendo'. Então, talvez, acho que o clube não me via com os mesmos olhos que a torcida, eu e os clubes de fora me viam. E isso também foi muito determinante para mim.

Reunião com José Boto e decisão de sair

Ryan Roberto contou que houve uma reunião entre seu staff e representantes do Flamengo, incluindo José Boto. Na conversa, o jogador afirmou que deixou claro o desejo de sair e negou novamente ter imposto condições financeiras para permanecer.

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— A gente chegou a ter uma reunião entre o meu staff e o Flamengo, junto com o Boto. No dia dessa reunião, a gente sentou à mesa e ele perguntou qual era o desejo do Ryan. Fui sincero com ele e expressei a minha vontade de deixar o clube.

— Ele chegou a colocar meio que um papel em branco na mesa e perguntou: 'Bom, o que você acha que merece receber aqui?', por exemplo. E, nisso, não impus nada, não disse nada sobre valores. Desde o começo, fui firme na minha decisão e convicto com o que eu queria.

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O atacante afirmou que a decisão não foi tomada apenas pela proposta recebida do Shakhtar. Segundo ele, uma série de situações anteriores e a demora na definição sobre seu futuro contribuíram para a saída.

— Não foi do nada que decidi sair do Flamengo só porque estava recebendo uma proposta. Não foi isso. Foram coisas que vinham acontecendo e que influenciaram muito na minha decisão de deixar o Flamengo.

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Ryan Roberto mantém sonho de jogar no Maracanã pelo Flamengo

Apesar da frustração por não ter atuado pelo time principal, Ryan Roberto fez questão de demonstrar gratidão ao Flamengo. O jogador afirmou que sempre se sentiu acolhido no clube e revelou que ainda mantém o sonho de disputar uma partida no Maracanã vestindo a camisa rubro-negra.

— Eu estaria sendo mentiroso se falasse que o meu sonho não era jogar no Maracanã. O Flamengo tem... Pô, é incrível.

— Infelizmente, isso não aconteceu naquele momento, mas, quem sabe, no futuro, daqui a alguns anos, apareça essa oportunidade de novo. Sou muito grato por tudo que o Flamengo fez por mim, por tudo que passei no clube, a todos os funcionários e aos amigos que fiz também ao longo desses anos.

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Hoje, no Shakhtar Donetsk, o atacante não descarta um retorno ao futebol brasileiro no futuro. Entre os objetivos, está realizar o sonho que não conseguiu concretizar antes de deixar o clube.

— Espero fazer grandes temporadas ao longo dos anos, me tornar um grande jogador e, um dia, poder voltar ao Brasil. Quem sabe jogar no Flamengo novamente e realizar meu sonho de jogar no Maracanã.

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Ryan Roberto em ação pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

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