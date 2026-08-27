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Monaco de Filipe Luís goleia e avança na Conference League

Monaco de Filipe Luís goleia por 4 a 1 e avança na Conference League

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 17:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O técnico Filipe Luís comanda o Monaco na vitória por 4 a 1 e assegura vaga na fase de liga da Conference League
O técnico Filipe Luís comanda o Monaco na vitória por 4 a 1 e assegura vaga na fase de liga da Conference League (Foto: Reprodução / X)

O Monaco, comandado pelo técnico Filipe Luís, assegurou sua vaga na fase de liga da Conference League. Jogando no principado, a equipe francesa confirmou o favoritismo ao aplicar uma goleada por 4 a 1 sobre o Górnik Zabrze, da Polônia. Paris Brunner, Mamadou Coulibaly, Aleksandr Golovin e Mika Biereth construíram o placar elástico para os donos da casa, enquanto Janis Antiste descontou para os visitantes no fim do confronto.

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Dominante do início ao fim, a equipe do principado aplicou 4 a 1 sobre os poloneses e aguarda o sorteio da Uefa para conhecer seus seis adversários
Dominante do início ao fim, a equipe do principado aplicou 4 a 1 sobre os poloneses e aguarda o sorteio da Uefa para conhecer seus seis adversários (Foto: Reprodução / X)

Os mandantes impuseram ritmo intenso desde o apito inicial. Aos 30 minutos da primeira etapa, Coulibaly serviu Paris Brunner, que acertou um arremate preciso da entrada da área para abrir o marcador. Superior no duelo, a equipe do treinador ex-Flamengo ampliou a vantagem aos 43 minutos, quando Nazinho fez boa jogada individual e rolou para Coulibaly balançar as redes.

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Na etapa final, a postura ofensiva do Monaco seguiu gerando resultados imediatos. Aos cinco minutos, Denis Zakaria pressionou a saída de bola adversária e provocou um erro da defesa polonesa, aproveitado por Golovin para marcar o terceiro. Com ampla vantagem no placar agregado, os donos da casa mantiveram o controle da partida e transformaram o triunfo em goleada aos 27 minutos: Golovin chuto forte da entrada da área, o goleiro deu rebote e Biereth conferiu no teto da rede. O Górnik Zabrze ainda marcou seu tento de honra com Antiste nos minutos finais, mas sem alterar o panorama da classificação.

Paris Brunner, Coulibaly, Golovin e Biereth balançaram as redes na goleada do Monaco sobre o Górnik Zabrze no principado
Paris Brunner, Coulibaly, Golovin e Biereth balançaram as redes na goleada do Monaco sobre o Górnik Zabrze no principado (Foto: Reprodução / X)

Com a vaga garantida na fase principal do torneio europeu, o time do principado aguarda o sorteio oficial para conhecer seus adversários. Diferente da Champions e da Europa League, a fase de liga da Conference League conta com seis rodadas na etapa inicial. A definição dos cruzamentos será realizada pela Uefa nesta sexta-feira (28), às 8h (horário de Brasília).

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