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Ronaldinho adquiriu cotas de equipe da terceira divisão na Itália

Ronaldinho atuará na gestão do Ravenna, da terceira divisão da Itália

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 15:25
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho celebram gol do Brasil
Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho celebram gol do Brasil (Foto: Divulgação / Fifa)

De acordo com informações publicadas pelo Gazzetta dello Sport (Itália), Ronaldinho Gaúcho firmou vínculo com o Ravenna FC, time que integra a terceira divisão do futebol italiano. O acordo societário terá seus detalhes revelados na próxima terça-feira, dia 23 de junho, em uma cerimônia agendada para a cidade de Miami, nos Estados Unidos.

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    Aos 46 anos, o ex-jogador não pretende retornar aos gramados. Sua função no clube será estritamente administrativa, na condição de proprietário de ações, existindo apenas a possibilidade de que ele participe de eventos amistosos de exibição.

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    Ronaldinho Gaúcho passa a integrar a gestão do Ravenna para a temporada 2026/2027. (Foto: Reprodução/Instagram)

    — Estou motivado para iniciar este trabalho e construir uma trajetória em parceria com Ignazio, presidente do clube, e o grupo Cipriani. Minha relação com a modalidade sempre foi pautada pelo contentamento, e pretendo estender essa mentalidade ao ambiente do Ravenna — manifestou Ronaldinho.

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    A direção do Ravenna projeta utilizar o aporte financeiro e a visibilidade do novo sócio para alcançar metas esportivas a curto prazo. Após encerrar o último campeonato nacional próximo da zona de classificação, a meta da diretoria para o ciclo 2026/2027 consiste em obter uma das vagas de acesso para a Série B da Itália.

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