Ronaldinho adquiriu cotas de equipe da terceira divisão na Itália Ronaldinho atuará na gestão do Ravenna, da terceira divisão da Itália

De acordo com informações publicadas pelo Gazzetta dello Sport (Itália), Ronaldinho Gaúcho firmou vínculo com o Ravenna FC, time que integra a terceira divisão do futebol italiano. O acordo societário terá seus detalhes revelados na próxima terça-feira, dia 23 de junho, em uma cerimônia agendada para a cidade de Miami, nos Estados Unidos.

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Aos 46 anos, o ex-jogador não pretende retornar aos gramados. Sua função no clube será estritamente administrativa, na condição de proprietário de ações, existindo apenas a possibilidade de que ele participe de eventos amistosos de exibição.

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Ronaldinho Gaúcho passa a integrar a gestão do Ravenna para a temporada 2026/2027. (Foto: Reprodução/Instagram)

— Estou motivado para iniciar este trabalho e construir uma trajetória em parceria com Ignazio, presidente do clube, e o grupo Cipriani. Minha relação com a modalidade sempre foi pautada pelo contentamento, e pretendo estender essa mentalidade ao ambiente do Ravenna — manifestou Ronaldinho.

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A direção do Ravenna projeta utilizar o aporte financeiro e a visibilidade do novo sócio para alcançar metas esportivas a curto prazo. Após encerrar o último campeonato nacional próximo da zona de classificação, a meta da diretoria para o ciclo 2026/2027 consiste em obter uma das vagas de acesso para a Série B da Itália.

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