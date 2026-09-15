Richarlison e Vasco não conseguiram acordar a negociação antes do desfecho da janela de transferências, na última sexta-feira (11), e a novela só sofrerá reviravolta se o atacante conseguir uma improvável rescisão do seu contrato com o Tottenham. Caso contrário, o jogador de 29 anos, fora dos planos do técnico Roberto De Zerbi e sequer inscrito na Premier League, tem duas opções: permanecer na Inglaterra sem jogar por mais quatro meses ou sair para um time de um país cujo período de transações ainda esteja aberto.

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As alternativas de partida, porém, são escassas. Um caminho seria a endinheirada UAE Pro League, dos Emirados Árabes Unidos (EAU), que recentemente investiu em brasileiros renomados como Malcom e Anderson Talisca. Por lá, atletas podem ser adquiridos até o dia 28 de setembro.

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Richarlison também pode optar por permanecer no Velho Continente. Neste caso, os campeonatos de Sérvia e Israel são possibilidades, uma vez que contam com clubes na disputa da Liga Europa.

Por fim, ainda existem opções como Japão e Marrocos, países de times menos endinheirados, mas com torcidas apaixonadas pelo futebol.

Ligas com janelas abertas:

J1 League (Japão): até 16/09 Thai League (Tailândia): até 16/09 Primera División Apertura (Costa Rica): até 16/09 Ligat ha'Al (Israel): até 16/09 Premier League (Singapura): até 17/09 Liga Primera Apertura (Nicarágua): até 18/09 Super liga Srbije (Sérvia): até 18/09 Uganda Premier League (Uganda): até 19/09 Ligue 1 (Tunísia): até 20/09 Super League (Indonésia): até 21/09 Betway Premiership (África do Sul): até 21/09 Liga Dominicana Apertura (República Dominicana): até 22/09 Botola Pro Inwi (Marrocos): até 25/09 UAE Pro League (Emirados Árabes Unidos): até 28/09 V.League 1 (Vietnã): até 30/09 D1 Comores (Comores): até 30/09 Libyan Premier League (Líbia): até 06/10 Premier League (Etiópia): até 18/10 Ligue 1 (Senegal): até 22/10

Malcom foi apresentado com a camisa 10 do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, onde a janela de transferências segue aberta (Foto: Divulgação)

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Situação de Richarlison

Interessado em deixar o Tottenham desde o início da temporada, o "Pombo" não foi convencido pelo técnico Roberto De Zerbi a permanecer no clube. Contudo, as negociações de saída não avançaram. Assim, o brasileiro ficou em Londres, mas não foi inscrito na Premier League. Recentemente, o treinador italiano falou que o jogador também não será envolvido em jogos da Copa da Liga, competição na qual estaria disponível para atuar.

— Richarlison, vocês já sabem de tudo, e nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar, mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga — afirmou.

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Roberto De Zerbi continuou no comando do Tottenham após ajudar a livrar o time do rebaixamento na reta final da última temporada (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Apesar de a permanência nos Spurs estar longe de ser um cenário ideal, a saída também não é simples. O contrato do atacante vai até o meio de 2027, e a equipe britânica não parece disposta a rescindi-lo antecipadamente. Richarlison, porém, também não aparenta querer encerrar sua trajetória no futebol europeu e procura um clube aberto a renegociá-lo na próxima janela de transferências das principais ligas. A dificuldade, então, é encontrar um time que aceite pagar ao Tottenham pela transferência, com a condição de já vendê-lo novamente poucos meses depois.