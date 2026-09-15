Grupo de Cristiano Ronaldo prepara proposta de compra do Al Nassr

Cristiano Ronaldo e Gerry Cardinale, CEO da RedBird Capital Partners e proprietário do Milan, integram um consórcio de cinco investidores que prepara uma proposta formal de compra do Al-Nassr ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que possuí 75% dos direitos do clube. A informação foi divulgada pelo analista esportivo Nawaf_STATS e confirmada por veículos internacionais.

O grupo é composto ainda pelos empresários Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri. Cada um dos cinco integrantes do consórcio precisará aportar ao menos 100 milhões de dólares (cerca de 92 milhões de euros).

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Cristiano Ronaldo pode comprar o Al-Nassr (Foto: Arte/Lance!)

Até quando vai o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr?

Nas próximas 48 horas, representantes da RedBird Capital e do consórcio devem se reunir com a cúpula do PIF para discutir os termos da cessão do controle societário Al-Nassr. O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr vai até junho de 2027. O atacante português assinou a renovação do seu vínculo por mais duas temporadas em junho de 2025.

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