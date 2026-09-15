Grupo de Cristiano Ronaldo prepara proposta de compra do Al Nassr
Consórcio com Cristiano Ronaldo e dono do Milan propõe compra do Al Nassr
Cristiano Ronaldo e Gerry Cardinale, CEO da RedBird Capital Partners e proprietário do Milan, integram um consórcio de cinco investidores que prepara uma proposta formal de compra do Al-Nassr ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que possuí 75% dos direitos do clube. A informação foi divulgada pelo analista esportivo Nawaf_STATS e confirmada por veículos internacionais.
O grupo é composto ainda pelos empresários Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri. Cada um dos cinco integrantes do consórcio precisará aportar ao menos 100 milhões de dólares (cerca de 92 milhões de euros).
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Até quando vai o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr?
Nas próximas 48 horas, representantes da RedBird Capital e do consórcio devem se reunir com a cúpula do PIF para discutir os termos da cessão do controle societário Al-Nassr. O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr vai até junho de 2027. O atacante português assinou a renovação do seu vínculo por mais duas temporadas em junho de 2025.
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