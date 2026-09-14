Flick alcança marca histórica no Barcelona e se aproxima de ídolos

O Barcelona de Hansi Flick mantém um início de temporada de destaque e aparece novamente na liderança da La Liga. Em um levantamento feito pelo "Mundo Deportivo", o técnico alemão alcançou uma marca histórica no comando do clube: já são 61 rodadas na liderança do Campeonato Espanhol desde sua chegada ao Barça.

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O número colocou Flick no top 5 dos treinadores que mais vezes comandaram o Barcelona enquanto a equipe ocupava o primeiro lugar da classificação. O alemão ultrapassou Terry Venables, que liderou por 60 rodadas durante suas três temporadas no clube.

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Flick atingiu a marca em apenas duas temporadas completas e no início da terceira, um ritmo superior ao dos quatro treinadores que aparecem à sua frente no ranking. Segundo dados de Pedro Martín, o técnico esteve na ponta em 61 das 81 rodadas em que comandou o Barcelona no campeonato.

Flick se aproxima de treinador histórico

O próximo nome na lista é Rinus Michels, que acumulou 63 rodadas na liderança ao longo de seis temporadas. Com apenas duas jornadas de diferença, Flick pode superar o histórico treinador em breve caso o Barcelona permaneça no topo da tabela.

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A distância aumenta a partir do quarto colocado. Ernesto Valverde aparece com 80 rodadas na liderança em três temporadas, enquanto Frank Rijkaard soma 85 em quatro temporadas. No topo do ranking está Pep Guardiola, que comandou o Barcelona na liderança por 87 rodadas ao longo de quatro temporadas.

O levantamento também reúne outros treinadores históricos do clube. Johan Cruyff liderou a La Liga por 59 rodadas em oito temporadas, enquanto Louis van Gaal ficou 58 rodadas na ponta em quatro temporadas. Já Luis Enrique aparece com 55 rodadas em três temporadas.

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Veja lista

Pep Guardiola 87 jogos (4 temporadas) Frank Rijkaard 85 (4 temporadas) Ernesto Valverde 80 (3 temporadas) Rinus Michels 63 (6 temporadas) HANSI FLICK 61 (2 temporadas e a terceira está atualmente em andamento) Terry Venables 60 (3 temporadas) Johan Cruyff 59 (8 temporadas) Louis Van Gaal 58 (4 temporadas) Luís Enrique 55 (3 temporadas)

Hansi Flick, técnico do Barcelona (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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