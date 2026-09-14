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Treinador do Tottenham barra Richarlison: 'Nem se tivesse disponível'

Jogador não foi inscrito na Premier League e também na Copa da Liga Inglesa

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 12:23
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League
Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League (Foto: Carlos Jasso/AFP)

O técnico Roberto De Zerbi foi categórico ao descartar Richarlison no Tottenham. Mesmo com o atacante brasileiro apto a disputar a Copa da Liga Inglesa, o treinador italiano afirmou nesta segunda-feira (14) que não pretende utilizá-lo contra o Liverpool, nesta terça-feira (15), em Anfield, e deixou claro que o brasileiro também não terá espaço nas demais competições.

– Richarlison, vocês já sabem de tudo, e nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga – afirmou De Zerbi.

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Richarlison foi retirado da relação de 25 jogadores do Tottenham para o Campeonato Inglês depois de ser informado de que não fazia parte dos planos do clube para o time principal. Como permaneceu no elenco após não conseguir concretizar uma transferência na reta final da janela, o brasileiro continuava elegível para atuar nas copas nacionais.

A declaração de De Zerbi, porém, também fecha essa porta para o atacante. O treinador não apenas confirmou a ausência de Richarlison diante do Liverpool, como reforçou que a situação não muda mesmo quando o brasileiro está disponível para jogar. O atacante segue sem ser utilizado pelo Tottenham desde a estreia na Premier League.

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Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham (Foto: Henry Nicholls / AFP)

De Zerbi tentou convencer Richarlison a permanecer

A situação entre Richarlison e Tottenham começou a mudar no início da temporada. O brasileiro foi titular na primeira rodada do Campeonato Inglês, contra o Brentford, mas posteriormente recebeu autorização para procurar outro clube. Desde então, não voltou a entrar em campo pela equipe londrina.

De Zerbi revelou que conversou com o atacante para tentar convencê-lo a continuar no clube. Segundo o treinador, Richarlison manteve a decisão de buscar uma transferência, e a situação passou a envolver diretamente jogador e clube.

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– O que eu fiz no início desta temporada foi conversar com ele e propor uma renovação de contrato. Se ele dissesse 'não, obrigado', eu terminaria meu trabalho – disse.

O técnico também afirmou que não pretende expor detalhes sobre o que aconteceu entre as partes nos últimos meses.

– Eu disse na última coletiva de imprensa. Sei o que aconteceu nos últimos 45 dias. Não seria correto eu explicar. Não foi um comportamento meu. O problema está na relação entre o jogador e o clube – afirmou De Zerbi.

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– No início desta temporada, falei com ele muitas vezes para convencê-lo a ficar, mas ele não quis. Não posso ir todos os dias rezar para que ele fique – completou.

Richarlison não chegou a acordo para deixar o Tottenham

Nas últimas semanas, Richarlison teve algumas possibilidades para deixar o Tottenham, mas nenhuma negociação foi concluída. O atacante conversou com o Everton e também teve o nome ligado ao Trabzonspor, da Turquia, sem chegar a um acordo.

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Na reta final da janela, o Vasco também tentou contratar o brasileiro. O clube carioca chegou a avançar nas tratativas com o Tottenham, mas Richarlison não aceitou as condições para um contrato mais longo. O atacante explicou posteriormente que sua intenção era defender o Cruz-Maltino até dezembro e avaliar outras possibilidades na próxima janela.

Com a permanência em Londres, Richarlison continua vinculado ao Tottenham, mas fora dos planos de De Zerbi. O contrato do brasileiro com o clube inglês é válido até junho de 2027.

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O atacante soma 134 partidas, 32 gols e 15 assistências pelo Tottenham. Apesar do histórico diante do Liverpool, com quatro gols em sete jogos pelo clube, ele não estará à disposição para o duelo desta terça-feira.

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