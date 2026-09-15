O meia Luan Pereira, do Sharjah FC, está entre os jogadores chamados pela seleção dos Emirados Árabes Unidos para a disputa da Gulf Cup. A competição será realizada entre os dias 24 e 30 de setembro.

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Natural de Ariquemes, em Rondônia, Luan Pereira construiu boa parte da carreira no futebol dos Emirados Árabes Unidos. O meia foi convocado pela primeira vez para a seleção do país pelo técnico Paulo Bento, que também comandou o Cruzeiro, e se consolidou no Sharjah FC. Pelo clube, soma 208 partidas, 48 gols e 33 assistências, além de ter conquistado quatro títulos em uma mesma temporada.

A trajetória de Luan começou no Avaí, onde surgiu como Luanzinho, já que o elenco contava com outro jogador chamado Luan. Pelo clube catarinense, disputou quase 100 partidas e guarda gratidão pelo técnico Claudinei Oliveira, que lhe deu sequência na Série A, e pelo ídolo Marquinhos, a quem considera uma lenda e que também ajudou seu irmão, Renan.

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Renanzinho, que também atuou pelo Avaí, foi levado ao clube junto com Luan após se destacarem pelo Ariquemes, de Rondônia, que tinha parceria com o Laranja Mecânica, do Paraná. O irmão do jogador, porém, faleceu em 2015, vítima de um tumor no cérebro.

Luan Pereira, ex-Avaí, foi convocado para a seleção dos Emirados Árabes Unidos (Foto: Divulgação/Emirados Árabes)

Luan Pereira pelos Emirados Árabes Unidos na Gulf Cup

Nos Emirados Árabes Unidos, Luan passou a utilizar o nome Luan Pereira e precisou se adaptar a uma nova cultura. Segundo o jogador, uma das principais dificuldades no início foi a alimentação.

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Luan aprendeu algumas palavras em árabe, embora a comunicação no dia a dia seja feita em grande parte em inglês, e ainda não domina o idioma a ponto de cantar o hino dos Emirados. Durante sua passagem pelo Sharjah, também acolheu Guilherme Biro, revelação do Corinthians que passou recentemente pelo clube.

Os Emirados Árabes estão no Grupo B, ao lado de Iêmen, Bahrein e Catar. A equipe fará sua estreia no dia 24, contra o Iêmen, antes de enfrentar Bahrein e Catar na sequência da fase de grupos.

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— Receber mais uma convocação para defender os Emirados Árabes é motivo de muita felicidade e orgulho. Venho trabalhando diariamente no Sharjah para estar preparado quando essas oportunidades surgirem, e representar a seleção em uma competição tão importante é algo muito especial para mim — revelou Luan Pereira.

Em sua trajetória nos Emirados, Luan Pereira vem se consolidando no futebol local e busca aproveitar a experiência adquirida no país para contribuir com a seleção de olho no projeto para a próxima Copa do Mundo. O meia destaca a qualidade dos adversários e a importância de iniciar bem a competição.

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— Sabemos que teremos jogos muito difíceis, porque o grupo é bastante equilibrado e reúne seleções de qualidade. Vamos trabalhar forte para chegar bem preparados, respeitar todos os adversários e buscar os melhores resultados desde a estreia. Temos condições de fazer uma boa campanha e vamos lutar por isso — finalizou.

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