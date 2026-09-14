Brasileiro é convocado para seleção dos Emirados Árabes

O meia Luan Pereira, do Sharjah FC, foi convocado mais uma vez para defender a seleção dos Emirados Árabes Unidos. O jogador estará à disposição da equipe nacional na disputa da Gulf Cup, competição que será realizada entre os dias 24 e 30 de setembro.

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Os Emirados Árabes estão no Grupo B, ao lado de Iêmen, Bahrein e Catar. A equipe fará sua estreia no dia 24, contra o Iêmen, antes de enfrentar Bahrein e Catar na sequência da fase de grupos.

— Receber mais uma convocação para defender os Emirados Árabes é motivo de muita felicidade e orgulho. Venho trabalhando diariamente no Sharjah para estar preparado quando essas oportunidades surgirem, e representar a seleção em uma competição tão importante é algo muito especial para mim — revelou Luan Pereira.

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Em sua trajetória nos Emirados, Luan Pereira vem se consolidando no futebol local e busca aproveitar a experiência adquirida no país para contribuir com a seleção de olho no projeto para a próxima Copa do Mundo. O meia destaca a qualidade dos adversários e a importância de iniciar bem a competição.

— Sabemos que teremos jogos muito difíceis, porque o grupo é bastante equilibrado e reúne seleções de qualidade. Vamos trabalhar forte para chegar bem preparados, respeitar todos os adversários e buscar os melhores resultados desde a estreia. Temos condições de fazer uma boa campanha e vamos lutar por isso — finalizou.

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Luan Pereira, ex-Avaí, foi convocado para a seleção dos Emirados Árabes Unidos (Foto: Divulgação/Emirados Árabes)

Carreira de Luan Pereira

Natural de Ariquemes, em Rondônia, Luan Pereira construiu boa parte da carreira no futebol dos Emirados Árabes Unidos. O meia foi convocado pela primeira vez para a seleção do país pelo técnico Paulo Bento, que também comandou o Cruzeiro, e se consolidou no Sharjah FC. Pelo clube, soma 208 partidas, 48 gols e 33 assistências, além de ter conquistado quatro títulos em uma mesma temporada.

A trajetória de Luan começou no Avaí, onde surgiu como Luanzinho, já que o elenco contava com outro jogador chamado Luan. Pelo clube catarinense, disputou quase 100 partidas e guarda gratidão pelo técnico Claudinei Oliveira, que lhe deu sequência na Série A, e pelo ídolo Marquinhos, a quem considera uma lenda e que também ajudou seu irmão, Renan.

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Renanzinho, que também atuou pelo Avaí, foi levado ao clube junto com Luan após se destacarem pelo Ariquemes, de Rondônia, que tinha parceria com o Laranja Mecânica, do Paraná. O irmão do jogador, porém, faleceu em 2015, vítima de um tumor no cérebro.

Nos Emirados Árabes Unidos, Luan passou a utilizar o nome Luan Pereira e precisou se adaptar a uma nova cultura. Segundo o jogador, uma das principais dificuldades no início foi a alimentação.

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Luan aprendeu algumas palavras em árabe, embora a comunicação no dia a dia seja feita em grande parte em inglês, e ainda não domina o idioma a ponto de cantar o hino dos Emirados. Durante sua passagem pelo Sharjah, também acolheu Guilherme Biro, revelação do Corinthians que passou recentemente pelo clube.

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