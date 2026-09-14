Real Madrid projeta retorno de Rodrygo para janeiro de 2027
Real Madrid projeta retorno de Rodrygo aos gramados para janeiro
O Real Madrid trabalha com prazos concretos para o retorno de Rodrygo aos gramados. Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, véspera do duelo contra o Elche pelo Campeonato Espanhol, o técnico José Mourinho sinalizou que a expectativa do clube é ter o atacante brasileiro em plenas condições de jogo a partir de janeiro do ano que vem.
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Rodrygo sofreu uma grave lesão em março deste ano ao romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito em partida contra o Getafe. O problema muscular e articular exigiu cirurgia e tirou o jogador da Copa do Mundo de 2026. Após meses de fisioterapia intensiva, o camisa 11 deu um passo crucial na transição física ao voltar a correr no gramado do Centro de Treinamento de Valdebebas no início deste mês.
A evolução nos trabalhos de campo aumentou o otimismo do atleta e da comissão técnica merengue. Além das sessões diárias nas dependências do clube espanhol, Rodrygo mantém uma rotina complementar em sua estrutura particular. A projeção interna sinaliza que o atacante estará integrado às atividades com o restante do elenco profissional a partir de dezembro.
Apesar de figurar no departamento médico ao lado do zagueiro Éder Militão e do lateral-esquerdo Ferland Mendy, a confiança em seu retorno levou José Mourinho a incluir o nome de Rodrygo na lista oficial de inscritos do Real Madrid para a fase de grupos da Champions League.
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