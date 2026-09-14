Novo cartão preto no futebol: entenda como vai funcionar

A Federação Romena de Futebol (FRF) adotou uma medida inédita para tentar conter comportamentos abusivos de pais e torcedores durante partidas das categorias de base. A entidade passou a utilizar o cartão preto, recurso que poderá ser exibido pelo árbitro quando atitudes inadequadas nas arquibancadas persistirem e provocarem a interrupção do jogo.

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A novidade foi aprovada pelo Comitê de Emergência da federação e já integra os regulamentos das competições de base. Neste primeiro momento, a regra será aplicada aos torneios entre as categorias sub-7 e sub-16, a partir da temporada 2026/27.

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O cartão não tem a mesma função das advertências tradicionais aplicadas a jogadores. O amarelo e o vermelho continuam destinados aos atletas e membros das comissões técnicas. O preto, por sua vez, está relacionado exclusivamente ao comportamento do público e serve para indicar que uma partida foi encerrada em definitivo por causa dos episódios registrados nas arquibancadas.

Federação Romena de Futebol adotou o cartão preto para punir pais e torcedores (Foto: Reprodução)

Como funciona o cartão preto?

A Federação Romena estabeleceu um protocolo com diferentes níveis de intervenção antes que o árbitro possa determinar o fim do confronto. Na primeira ocorrência, o árbitro interrompe a partida temporariamente diante de manifestações consideradas abusivas. Os treinadores das equipes são então orientados a conversar com os pais e torcedores para tentar controlar a situação. Em estádios com sistema de som, a organização também pode fazer uma advertência ao público.

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Se o comportamento continuar, acontece uma segunda paralisação. Nesse estágio, a partida fica interrompida por dez minutos, enquanto os jogadores deixam o campo e seguem para os vestiários. Durante esse período, os treinadores voltam a tentar convencer os espectadores a interromper os atos inadequados.

Caso os episódios se repitam depois da retomada do jogo, o árbitro pode decretar o encerramento definitivo da partida. É neste momento que o cartão preto é apresentado, deixando claro que o confronto não será reiniciado.

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Romênia já aplicava punições a torcedores

A iniciativa faz parte de uma política mais ampla da federação para combater problemas de comportamento nas partidas das categorias de base. Em 2024, a FRF endureceu as sanções previstas em seu Regulamento Disciplinar para episódios de conduta inadequada.

As punições estabelecidas incluem multas entre 2 mil e 4 mil euros, além da possibilidade de suspensão da licença por períodos que variam de um a três anos.

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