Ex-Real Madrid atinge feito inédito na Premier League
Fulham empata com o Liverpool em Anfield e garante feito inédito para Arbeloa
O empate sem gols entre Fulham e Liverpool, disputado no estádio Anfield pela Premier League, foi comemorado como um grande resultado no Craven Cottage. A equipe comandada por Álvaro Arbeloa conseguiu neutralizar a pressão dos donos da casa, garantindo um ponto fora de casa e trazendo um alívio ao ambiente do clube londrino.
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A igualdade também estabeleceu uma marca histórica para o comandante espanhol. Arbeloa tornou-se o primeiro treinador na história da Premier League a pontuar contra o Liverpool após ter defendido as cores do clube da terra dos Beatles durante sua carreira como jogador profissional.
Apesar do início de campeonato oscilante — acumulando três derrotas nas rodadas anteriores —, a permanência do ex-técnico do Real Madrid não está ameaçada. De acordo com informações veiculadas pela imprensa britânica, a diretoria do Fulham reconhece a complexidade do calendário inicial e enxerga no desempenho demonstrado no último final de semana um motivo para otimismo na sequência da temporada.
Após a partida, Arbeloa destacou a postura do elenco e a união do grupo de atletas perante o desafio em Anfield. O treinador ressaltou o orgulho pela entrega tática demonstrada em campo, reforçando a confiança interna na continuidade do trabalho na Inglaterra.
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