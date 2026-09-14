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Ex-Real Madrid atinge feito inédito na Premier League

Fulham empata com o Liverpool em Anfield e garante feito inédito para Arbeloa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 15:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O técnico espanhol do Fulham, Álvaro Arbeloa, durante a partida do Campeonato Inglês entre Liverpool e Fulham, no Anfield, em Liverpool, noroeste da Inglaterra, em 12 de setembro de 2026
Álvaro Arbeloa é o primeiro ex-jogador do Liverpool a pontuar contra o clube como técnico na Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

O empate sem gols entre Fulham e Liverpool, disputado no estádio Anfield pela Premier League, foi comemorado como um grande resultado no Craven Cottage. A equipe comandada por Álvaro Arbeloa conseguiu neutralizar a pressão dos donos da casa, garantindo um ponto fora de casa e trazendo um alívio ao ambiente do clube londrino.

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O meio-campista norueguês do Fulham, nº 14 Oscar Bobb (E), disputa a bola com o zagueiro húngaro do Liverpool, nº 06 Milos Kerkez (D), durante a partida do Campeonato Inglês entre Liverpool e Fulham, no Anfield, em Liverpool, noroeste da Inglaterra
Atletas de Liverpool e Fulham duelam durante o empate em 0 a 0 pela Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

A igualdade também estabeleceu uma marca histórica para o comandante espanhol. Arbeloa tornou-se o primeiro treinador na história da Premier League a pontuar contra o Liverpool após ter defendido as cores do clube da terra dos Beatles durante sua carreira como jogador profissional.

Apesar do início de campeonato oscilante — acumulando três derrotas nas rodadas anteriores —, a permanência do ex-técnico do Real Madrid não está ameaçada. De acordo com informações veiculadas pela imprensa britânica, a diretoria do Fulham reconhece a complexidade do calendário inicial e enxerga no desempenho demonstrado no último final de semana um motivo para otimismo na sequência da temporada.

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Arbeloa no comando do Real Madrid
Álvaro Arbeloa é o primeiro ex-jogador do Liverpool a pontuar contra o clube como técnico na Premier League (Foto: Oli Scarff / AFP)

Após a partida, Arbeloa destacou a postura do elenco e a união do grupo de atletas perante o desafio em Anfield. O treinador ressaltou o orgulho pela entrega tática demonstrada em campo, reforçando a confiança interna na continuidade do trabalho na Inglaterra.

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