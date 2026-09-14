O meia-atacante Yuri César vive um momento marcante em sua carreira no futebol internacional. Revelado nas categorias de base do Flamengo e com passagem marcante pelo Fortaleza, o brasileiro do Shabab Al-Ahli foi novamente convocado para defender a Seleção dos Emirados Árabes Unidos e está cotado para realizar sua estreia oficial durante a disputa da Copa do Golfo nesta Data FIFA.

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Identificação e gols: ídolo em Dubai, ex-jogador do Flamengo já balançou as redes 43 vezes vestindo a camisa do Shabab Al-Ahli. (Foto: Divulgação)

Naturalizado após obter a cidadania local, Yuri recebeu sua primeira oportunidade na equipe nacional em março. Agora, o atleta faz parte do grupo selecionado para encarar as seleções do Iêmen, Bahrein e Catar na competição regional.

— É uma satisfação enorme ser convocado mais uma vez para a Seleção dos Emirados Árabes. Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira, me sinto feliz no Shabab Al-Ahli e coroar tudo isso participando da seleção é uma honra enorme. Esse país me acolheu desde meu primeiro dia nele e representá-lo é motivo de muito orgulho para mim. Espero continuar entregando um bom futebol e aproveitar da melhor forma essa oportunidade — afirmou o meia.

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Idolatria em Dubai e consolidação no Oriente Médio

Em sua sétima temporada vestindo a camisa do Shabab Al-Ahli, clube onde atua desde 2021, o brasileiro construiu uma trajetória sólida e repleta de conquistas em Dubai. Com status de ídolo do elenco, Yuri César já acumula 176 partidas oficiais, 43 gols marcados e múltiplos títulos, credenciando sua ascensão definitiva à seleção dos Emirados Árabes.

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