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Órgão de arbitragem admite erro grave em gol de Haaland contra o Manchester United

Arbitragem admite erro do VAR em gol de Haaland contra o Manchester United

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 15:05
Supervisionado porGustavo Loio,
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Erling Haaland comemora gol do Manchester City contra o Manchester United pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)
Erling Haaland comemora gol pelo Manchester City em lance que a arbitragem admitiu ter sido irregular (Foto: Paul Ellis / AFP)

A comissão responsável pela arbitragem do futebol inglês (Pro Ref) admitiu publicamente que o Manchester United foi prejudicado no clássico contra o Manchester City, válido pela Premier League. Em comunicado oficial emitido nesta segunda-feira, o órgão confirmou que o gol do atacante Erling Haaland, aos 15 minutos do segundo tempo em Old Trafford, deveria ter sido anulado por infração na jogada.

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Haaland com cabelo cortado com camisa do City
Erling Haaland comemora gol pelo Manchester City eÓrgão responsável pelos árbitros na Inglaterra confirmou que o VAR errou ao não recomendar a revisão no monitor (Foto: Paul Ellis / AFP)

O lance gerou forte reclamação dos donos da casa na partida. No momento em que Gvardiol realizou o cruzamento na área, Haaland estava em posição regular, motivo pelo qual o VAR confirmou o tento em um primeiro momento. No entanto, o meio-campista Enzo Fernández encontrava-se em posição de impedimento e tentou disputar a bola de cabeça, participando ativamente da jogada antes do desfecho final.

A Pro Ref explicou que a equipe do VAR falhou ao não avaliar o impacto da movimentação de Enzo Fernández na ação defensiva do Manchester United, o que exigiria a recomendação de uma revisão no monitor à beira do gramado (on-field review). Por se tratar de uma interpretação sobre a interferência do atleta sem toque direto na bola, a decisão cabia ao árbitro principal em campo.

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Diante da falha técnica identificada na checagem do vídeo, a entidade responsável pelos árbitros na Inglaterra entrou em contato com a diretoria do Manchester United para reconhecer o equívoco de julgamento. O órgão informou ainda que realizará uma investigação interna detalhada sobre a conduta da equipe de arbitragem presente na partida.

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