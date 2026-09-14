Griezmann tem começo histórico pelo Orlando City na MLS
Francês soma 11 participações em gols após dez jogos
Antoine Griezmann vem deixando sua marca logo nos primeiros capítulos de sua passagem pelo futebol dos Estados Unidos. Aos 35 anos, o atacante soma oito gols e três assistências em dez jogos pelo Orlando City, totalizando 11 participações diretas em gols na MLS. O desempenho coloca o francês entre os jogadores que tiveram os melhores começos na história da competição, segundo levantamento do "L'Équipe".
A marca foi alcançada após Griezmann balançar as redes na vitória do Orlando City por 3 a 0 sobre o Toronto. O gol foi o oitavo do francês em dez partidas, além das três assistências distribuídas no período. O rendimento também reforça o impacto do campeão do mundo de 2018 em sua primeira experiência no futebol norte-americano.
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Griezmann iguala marca de grandes estrelas
Com 11 participações em gols nas dez primeiras partidas, Griezmann aparece em um grupo seleto da MLS. O francês iguala a marca alcançada por Son Heung-min, do Los Angeles FC, Thomas Müller, do Vancouver Whitecaps, e Luis Suárez, do Inter Miami, que também chegaram a 11 participações decisivas no mesmo número de jogos.
Outros nomes de peso que tiveram início de destaque na competição aparecem logo atrás. Didier Drogba registrou nove gols e uma assistência pelo Montreal Impact, enquanto Robert Lewandowski alcançou seis gols e duas assistências pelo Chicago Fire. Lionel Messi, pelo Inter Miami, teve cinco gols e três assistências, e Zlatan Ibrahimovic, pelo LA Galaxy, terminou suas dez primeiras partidas com cinco gols e uma assistência.
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No ranking geral de participações em gols após dez jogos, Griezmann também aparece entre os melhores. O francês fica atrás apenas de Adama Diomande, que teve nove gols e três assistências pelo Los Angeles FC, e Eduardo Hurtado, com oito gols e quatro assistências pelo Los Angeles Galaxy. Ambos chegaram a 12 participações decisivas.
Griezmann teve uma grande carreira na Europa
Griezmann construiu uma carreira sólida no futebol europeu, com destaque na Espanha. Além do Atlético de Madrid, defendeu Real Sociedad e Barcelona. Pela seleção francesa, foi campeão do mundo em 2018 e acumulou 137 partidas, com 44 gols e 38 assistências. Ele se aposentou da equipe nacional em setembro de 2024.
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