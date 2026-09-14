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Griezmann tem começo histórico pelo Orlando City na MLS

Francês soma 11 participações em gols após dez jogos

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 21:59
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Griezmann comemorando gol pelo Orlando City
Griezmann comemora gol pelo Orlando City (Foto: Reprodução/Instagram)

Antoine Griezmann vem deixando sua marca logo nos primeiros capítulos de sua passagem pelo futebol dos Estados Unidos. Aos 35 anos, o atacante soma oito gols e três assistências em dez jogos pelo Orlando City, totalizando 11 participações diretas em gols na MLS. O desempenho coloca o francês entre os jogadores que tiveram os melhores começos na história da competição, segundo levantamento do "L'Équipe".

A marca foi alcançada após Griezmann balançar as redes na vitória do Orlando City por 3 a 0 sobre o Toronto. O gol foi o oitavo do francês em dez partidas, além das três assistências distribuídas no período. O rendimento também reforça o impacto do campeão do mundo de 2018 em sua primeira experiência no futebol norte-americano.

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Griezmann iguala marca de grandes estrelas

Com 11 participações em gols nas dez primeiras partidas, Griezmann aparece em um grupo seleto da MLS. O francês iguala a marca alcançada por Son Heung-min, do Los Angeles FC, Thomas Müller, do Vancouver Whitecaps, e Luis Suárez, do Inter Miami, que também chegaram a 11 participações decisivas no mesmo número de jogos.

Outros nomes de peso que tiveram início de destaque na competição aparecem logo atrás. Didier Drogba registrou nove gols e uma assistência pelo Montreal Impact, enquanto Robert Lewandowski alcançou seis gols e duas assistências pelo Chicago Fire. Lionel Messi, pelo Inter Miami, teve cinco gols e três assistências, e Zlatan Ibrahimovic, pelo LA Galaxy, terminou suas dez primeiras partidas com cinco gols e uma assistência.

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No ranking geral de participações em gols após dez jogos, Griezmann também aparece entre os melhores. O francês fica atrás apenas de Adama Diomande, que teve nove gols e três assistências pelo Los Angeles FC, e Eduardo Hurtado, com oito gols e quatro assistências pelo Los Angeles Galaxy. Ambos chegaram a 12 participações decisivas.

Griezmann comemorando gol pelo Orlando City
Griezmann comemora gol pelo Orlando City (Foto: Reprodução/Instagram)

Griezmann teve uma grande carreira na Europa

Griezmann construiu uma carreira sólida no futebol europeu, com destaque na Espanha. Além do Atlético de Madrid, defendeu Real Sociedad e Barcelona. Pela seleção francesa, foi campeão do mundo em 2018 e acumulou 137 partidas, com 44 gols e 38 assistências. Ele se aposentou da equipe nacional em setembro de 2024.

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