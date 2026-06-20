Real Madrid se pronuncia sobre possível contratação de Olise Clube espanhol negou qualquer contato com astro francês

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial neste sábado para negar qualquer negociação envolvendo Michael Olise, um dos nomes mais comentados do mercado de transferências nas últimas semanas. Em nota, o clube espanhol afirmou que não manteve contato com o atacante do Bayern de Munique nem com representantes ligados ao jogador, afastando os rumores que apontavam o francês como possível reforço para a próxima temporada.

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A manifestação ocorre após uma série de publicações da imprensa europeia relacionarem Olise ao clube merengue. O atacante, que vive grande fase no Bayern e na seleção francesa durante a Copa do Mundo, vinha sendo citado como um dos principais alvos do Real Madrid para o futuro.

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No comunicado, o clube espanhol reforçou que não houve qualquer tipo de aproximação em relação ao jogador. Além de negar o interesse formal, o Real Madrid também destacou a relação institucional mantida com o Bayern de Munique. Segundo a nota, os dois clubes compartilham uma longa trajetória marcada por respeito mútuo e cooperação, motivo pelo qual lamentou a circulação de informações consideradas incorretas.

O clube espanhol ressaltou ainda que, em situações envolvendo atletas vinculados contratualmente a uma das equipes, qualquer movimento deveria ocorrer inicialmente entre as instituições, seguindo princípios que, segundo o próprio Real Madrid, sempre nortearam a relação entre as duas potências do futebol europeu.

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A nota surge justamente em meio ao crescimento das especulações sobre o futuro de Olise. Nos últimos dias, diferentes veículos apontaram o francês como alvo de gigantes do continente, incluindo Real Madrid e PSG.

Confira o comunicado oficial do Real Madrid sobre Olise

Em relação às informações divulgadas em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube pelo jogador do Bayern de Munique Michael Olise, o Real Madrid C. F. deseja manifestar que não manteve nenhum contato direto ou indireto com o referido jogador, seus representantes ou pessoas do seu entorno.

O Real Madrid também quer destacar a excelente relação institucional que mantém com o Bayern de Munique, com quem compartilha uma longa história de respeito mútuo, colaboração e admiração, e lamenta a divulgação de especulações que não correspondem à realidade.

Ambos os clubes sempre mantiveram uma relação baseada na confiança e no respeito recíproco, que se reflete, entre outros aspectos, na convicção compartilhada de que qualquer eventual interesse por um jogador pertencente ao outro clube deve ser tratado, em primeiro lugar, entre as próprias entidades, conforme aos princípios de lealdade institucional que têm historicamente presidido as relações entre o Bayern de Munique e o Real Madrid.

Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Bayern mantém postura firme

Do lado alemão, a mensagem também tem sido clara. A diretoria do Bayern de Munique vem repetindo que não pretende abrir negociações pelo jogador, considerado uma das principais peças do elenco.

Olise possui contrato de longa duração com o clube bávaro e chega valorizado após uma temporada de destaque. O atacante foi eleito o melhor jogador da Bundesliga depois de registrar números expressivos ao longo do ano, consolidando-se como um dos atletas mais decisivos do futebol europeu. Recentemente, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, reforçou publicamente a posição do clube.

— Se Florentino Pérez quiser nos enviar uma oferta por Olise, algo que ainda não aconteceu, ele pode poupar o trabalho. Ele é jogador do Bayern e tem um contrato de longa duração. Nós não somos um clube vendedor — declarou ao jornal Bild.

Internamente, o Bayern trabalha para fortalecer ainda mais o vínculo com o atacante. A tendência é que o clube discuta uma atualização contratual nos próximos meses, movimento considerado natural diante da valorização do jogador no mercado internacional.

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