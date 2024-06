Vini Jr celebra gol na final da Champions (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 13:31 • Londres (ING)

O primeiro final de semana de junho trouxe grandes emoções para o futebol europeu. A decisão da Champions League foi histórica, coroando novamente o Real Madrid com o título na vitória sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0, no emblemático palco de Wembley, em Londres (ING).

As torcidas fizeram grandes festas antes do apito inicial, e logo depois, quem celebrou nas ruas foram os espanhóis. Em campo, um jogo de equilíbrio e tensão, que terminou com um roteiro especial para Vinícius Jr. Relembre com o Lance! os momentos marcantes da decisão continental.

⏰ PRÉ-JOGO

Antes de a bola rolar, aficionados do Borussia Dortmund se juntaram em um parque próximo ao Wembley Stadium e fizeram grande festa para apoiar sua equipe, como é de costume. Mais comedida, a torcida madrilenha optou por cantar forte já nas arquibancadas, ao som do hino merengue..

Ao lançar a primeira escalação, Carlo Ancelotti confirmou o Real com Courtois no gol no lugar de Lunin. O belga retornou de lesão semanas antes do duelo após ficar fora de ação por praticamente toda a temporada, mas foi o escolhido. O Borussia, sem surpresas, entrou com seu 4-3-3 tradicional, e com Marco Reus no banco, mesmo em sua despedida.

Em momentos emblemáticos pré-confronto, Lenny Kravitz cantou alguns de seus grandes sucessos no show que abre a partida, enquanto Jürgen Klopp, ídolo do Dortmund, entoou o hino do clube de forma bastante emocionada. 30 segundos após o apito inicial, torcedores invadiram o gramado com camisas com a palavra "Mellstroy". Clique aqui para entender o signficado do ato.

⚽ BOLA ROLANDO

A primeira etapa de partida foi de pressão do Borussia Dortmund, que desperdiçou ótimas oportunidades de abrir o placar. Nas redes sociais, quem acompanhava a partida levantou a ideia do "pacto" do Real Madrid com a Orelhuda, e as equipes foram para o intervalo sem gols no marcador. Adeyemi, que teve a chance mais clara de inaugurar o placar, sairia como vilão da partida.

O retorno para a metade final do confronto trouxe um Real diferente e mais ofensivo, e os gols saíram. Primeiro, com Dani Carvajal, em cabeçada surpreendente na primeira trave; no final, a coroação de uma temporada brilhante de Vini Jr, que recebeu de Bellingham e tirou de Kobel para fechar a conta e garantir "La 15".

Além da vibração de diversos fãs na web, Vini Jr quebrou recordes históricos e superou Messi, se tornando o jogador mais novo a marcar dois gols em finais de Champions. Tendo uma das melhores atuações do Real no jogo, Vini se aproximou de vencer a Bola de Ouro, premiação cujo é o favorito para levar a melhor. O brasileiro ainda aproveitou a empolgação depois do triunfo para fazer uma declaração polêmica, provocando seus rivais.

Jogadores do Real Madrid celebram título da Champions League (Foto: Ina Fassbender/AFP)

👀 O QUE VEM POR AÍ?

Agora, o Real Madrid já volta suas atenções para a próxima temporada, e deve anunciar Kylian Mbappé nas próximas horas como mais novo reforço. Já o Borussia Dortmund, perdendo Reus, ficou mais uma temporada sem erguer um troféu, mas também está garantido na próxima edição da Champions League.