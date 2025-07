Al-Hilal está perto de rescindir o contrato de Malcom

Após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o Al-Hilal está perto de rescindir o contrato do brasileiro Malcom. Segundo o jornalista Ashrq Al-Awsat, o jogador não quer continuar no clube e causou problemas em campo e nos bastidores.

Vale lembrar que na última sexta-feira (4), o atacante discutiu com torcedores na saída do campo para o vestiário. Na ocasião, o brasileiro trocou xingamentos com torcedores em árabe e se mostrou muito insatisfeito com a eliminação para o Fluminense por 2 a 1, pelas quartas de final do Mundial.

Ainda de acordo com o jornalista, a saída de Malcom faz parte de uma reformulação pedida pelo técnico Simone Inzaghi, que pediu a saída de outros quatro estrangeiros. Eles seriam os atacantes Mitrovic, Caio Cézar e o lateral-esquerdo Renan Lodi.

Por conta disso, a diretoria do Al-Hilal está buscando reforçar a equipe de acordo com a visão do italiano. A ideia do clube é construir uma estrutura mais robusta para o incio da próxim temporada e reforçar o time com mais jogadores estrangeiros, que sejam de acordo com sua visão.

Carreira pelo Al-Hilal

Malcom chegou ao Al-Hilal em 2023 em uma negociação sacramentada em 60 milhões de euros (cerca R$ 315 milhões, na cotação da epóca) junto ao Zenit, da Rússia. O brasileiro foi titular nas duas últimas temporadas sob o comando de Jorge Jesus.

Malcom comemorando seu gol contra o Manchester City, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Em duas temporadas pelo Al-Hilal, Malcom disputou 98 partidas defendendo a equipe saudita em todas as competições que disputou. Neste período, marcou 37 gols e deu 31 assitências. Além disso, conquistou um Campeonato Saudita, uma Copa do Rei e a Copa Saudita.