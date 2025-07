Após a lesão grave de Musiala na derrota do Bayern de Munique para o PSG pelas quartas de final do Mundial de Clubes, os jogadores do time alemão ficaram furiosos com Donnarumma, protagonista no lance. Foi o que revelou Rafinha, ex-jogador do Bayern e comentarista do Sportv, após conversa com o elenco nos bastidores.

— É ruim chegar aqui e falar que ele (Donnarumma) machucou o companheiro. Estão sujeitos a isso no campo. Não é uma jogada que ele vai para machucar. Eles (jogadores do Bayern) ficaram zangados porque queriam que ele fosse ao menos pedir desculpa, já que viu que a lesão era grave — disse Rafinha no "Troca de Passes", do Sportv.

Rafinha foi jogador do Bayern de Munique de 2011 até 2019, tendo jogado 266 partidas pelo clube alemão e desenvolvido relações com jogadores do elenco atual. O brasileiro ainda revelou que alguns atletas do Bayern foram até o vestiário do PSG cobrar Donnarumma para pedir desculpas a Musiala.

— Depois do jogo tiveram conversas mais exaltadas dentro do vestiário. Os jogadores foram até ele (Donnarumma) no vestiário do PSG para pedir para ele ir até o vestiário do Bayern para pedir desculpa, trocaram algumas palavras mais fortes. Eles exigiram que ele fosse lá. Tipo um código de ética, pelo menos para se desculpar, mesmo que ele não tenha tido culpa na lesão — revelou o ex-jogador.

Segundo informações da rádio espanhola RMC Sport, Gianluigi Donnarumma se dirigiu ao vestiário do Bayern após o fim do jogo, mas Musiala já havia sido levado ao hospital. Ainda conforme a emissora, o goleiro entrou em contato com o atacante por mensagem, pedindo desculpas pelo lance e desejando uma rápida recuperação.

Neuer atacou Donnarumma após a atitude do goleiro

Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique, sofreu uma lesão gravíssima no pé esquerdo após dividida com Donnarumma na partida entre PSG e Bayern de Munique, pelas quarta de final do Mundial de Clubes. O lance gerou repercussão de jogadores e dirigentes após a partida, incluindo Manuel Neuer, que criticaram o goleiro italiano.

— É uma situação em que você não precisa entrar assim! É arriscado. Ele (Donnarumma) está disposto a aceitar o risco de machucar o adversário — disse Neuer à Sky Sports.

Neuer criticou Donnaruma na zona mista após PSG x Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

Após a lesão, o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, e Donnarumma foi correndo para o vestiário aos prantos. O goleiro não foi falar com Musiala, e essa atitude gerou a revolta de Neuer.

— Fui até Donnarumma e perguntei: ‘Você não quer ir ver o nosso jogador (Musiala)?’. É justo, uma questão de respeito, ir lá e desejar tudo de bom ao garoto. E ele fez isso. (saiu andando) A justiça sempre faz parte. Eu teria reagido de forma diferente — completou o goleiro alemão.

