Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 11:34 • Londres (ING)

O Chelsea anunciou a chegada do técnico Enzo Maresca na manhã desta segunda-feira. O italiano acertou um contrato de cinco anos com os Blues, com o vínculo expirando apenas no final do primeiro semestre de 2029.

Maresca chega para assumir o lugar de Mauricio Pochettino, desligado após uma temporada decepcionante no comando da equipe. Mesmo com diversos reforços, o argentino conduziu o time londrino a uma temporada sem títulos, além de um modesto sexto lugar na Premier League.

- Juntar-se ao Chelsea, um dos maiores clubes do mundo, é um sonho para qualquer treinador. É por isso que estou tão entusiasmado com esta oportunidade. Estou ansioso para trabalhar com um grupo muito talentoso de jogadores e funcionários para desenvolver uma equipe que continue a tradição de sucesso do clube e deixe nossos torcedores orgulhosos - afirmou Enzo.

O agora técnico do Chelsea foi jogador profissional, tendo rodado o futebol italiano em clubes como Juventus, Parma, Fiorentina e Sampdoria, até a aposentadoria, em 2017.

À beira do campo, teve oportunidade como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, além de passagem como comandante efetivo no próprio Parma. Em junho de 2023, assumiu o Leicester com a missão de elevar o clube à primeira divisão da Inglaterra novamente, alcançando o feito ao ser campeão da Championship.

Enzo Maresca é o novo técnico do Chelsea (Foto: AFP)