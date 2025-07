Entenda a origem da fortuna de Todd Boehly, dono bilionário do Chelsea

O Chelsea encara o Fluminense nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, pela semifinal do Mundial de Clubes. Fora de campo, um dos nomes mais influentes do futebol mundial estará representado: Todd Boehly, empresário que lidera o consórcio BlueCo, dono do clube inglês.

Segundo a Forbes, Boehly tem uma fortuna estimada em US$ 8,5 bilhões (R$ 46 bilhões) e ocupa a 379ª posição entre os mais ricos do planeta. Quando assumiu o Chelsea, em 2022, sua fortuna era de US$ 4,5 bilhões — um salto de quase 90% em três anos.

💰 Como Boehly fez fortuna?

Formado em Finanças nos EUA, Boehly começou sua carreira no mercado de derivativos de crédito e foi alçado ao topo ainda jovem, aos 23 anos. Trabalhou em bancos como Citibank e First Boston até ser convidado a integrar a Guggenheim Partners, onde chegou à presidência e gerenciou uma carteira de crédito de US$ 60 bilhões.

Em 2015, fundou sua própria holding, a Eldridge Industries, reunindo mais de 100 empresas dos setores de mídia, entretenimento, imóveis e esportes. Um dos pilares do império é a Security Benefit Life, seguradora que administra mais de US$ 50 bilhões em ativos e fornece o "combustível" financeiro para novos investimentos.

💸 Outros investimentos

Além do Chelsea, Boehly é sócio dos Los Angeles Dodgers (MLB) e tem participações nos Los Angeles Lakers (NBA). Sua holding já investiu em empresas como DraftKings, A24 Films, Soul Train Cruise e Raffles Hotel, consolidando seu nome entre os investidores mais ousados da atualidade.

Na final ou não, o Chelsea já representa mais do que futebol para Boehly: é uma peça-chave em seu tabuleiro bilionário.

