Felipe Melo reprova atitude de jogador no Mundial de Clubes: ‘Não pode’

A partida entre Palmeiras e Chelsea marcou a eliminação de mais um brasileiro no Mundial de Clubes da Fifa. Além disso, foi palco da despedida de Estevão, que deixa o Verdão para jogar no próprio clube inglês. Uma atitude do espanhol Cucurella, com o menino de 18 anos, tirou Felipe Melo do sério.

Com um gol em cada tempo, o Chelsea fez 2 a 1 (Palmer e Weverton contra e Estêvão para o Palmeiras), e agora enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira, na semifinal. O Verdão deixa a competição sendo o único brasileiro a não vencer uma equipe europeia no torneio.

No programa 'Fechamento Sportv', André Rizek puxou uma conversa sobre Marc Cucurella, do Chelsea, e Felipe Melo foi sincero ao avaliar a atitude do jogador com Estevão, do Palmeiras, durante o Mundial de Clubes.

- Se eu estou no campo em um jogo desse. Não pode um jogador que vai estar com ele, depois de uma pedalada normal do Estevão, querer entrar na mente do menino. Quem sou eu para falar, né? Gostava de fazer muito isso. Mas, se eu tivesse em campo, pelo menos um puxão de cabelo ele ia tomar - disse Felipe Melo.

Marc Cucurella em entrevista antes de duelo entre Chelsea e Palmeiras, pelas quartas de final do Mundial de Clubes (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

O atacante Estêvão fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras nesta sexta-feira (4), quando foi eliminado pelo Chelsea, seu novo clube, nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Como a delegação alviverde já está no Brasil, a Cria da Academia ficou no exterior para dar início ao processo de adaptação ao clube inglês, mas não poderá atuar pelo time nesta edição do Mundial.

Por mais que agora Estêvão já seja jogador dos Blues, a Fifa não permite que um atleta atue por dois times diferentes em uma mesma edição do torneio internacional, e o mesmo vale para o Mundial de Clubes. Portanto, ainda que a transferência entre Palmeiras e Chelsea esteja concretizada, por ter entrado em campo pelo clube brasileiro, o jovem não poderá dar continuidade na competição pelo seu time atual.

Outro ponto é que o prazo de inscrição para jogadores atuarem no Mundial chegou ao fim. A entidade máxima abriu uma janela emergêncial de inscrição entre os dias 27 de junho e 3 de julho.

O time inglês vai disputar uma vaga na final do Mundial com o Fluminense, em partida marcada para a próxima terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

Estêvão se despede do Palmeiras

Visivelmente emocionado após a partida no Mundial de Clubes, o atacante lamentou se despedir do clube com uma eliminação tão dolorida. O jogador também agradeceu o apoio que recebeu da torcida durante toda sua trajetória pelo clube que o revelou.

- Muito orgulho de fazer parte desse time onde eu fui muito feliz com todos os companheiros, comissão, sempre me abraçaram desde o começo. É triste estar me despedindo desse jeito. Torcida, muito obrigado pelo apoio de vocês, que foram fundamentais pra mim. Espero que vocês não esqueçam de mim, porque eu não vou esquecer de vocês - disse Estêvão.