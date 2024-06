Champions League: veja como foi o show de Lenny Kravitz na final do torneio

Lenny Kravitz comandou o show de abertura da final da Champions (Foto: Ben Stansall/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 16:33 • Londres (ING)

A final da Champions League contou com show de abertura do cantor norte-americano Lenny Kravitz, neste sábado (1). O artista de 60 anos aqueceu o estádio Wembley, na Inglaterra, antes da bola rolar para Borussia Dortmund x Real Madrid.

Em cerca de 10 minutos, Lenny Kravitz cantou alguns sucessos na carreira, como "It Ain't Over 'Till It's Over", "Fly Away", "Mr Cab Driver", "Let Love Rule" e "Always On the Run". O show também contou com dançarinos e banda em um palco montado no gramado.

No ano passado, a brasileira Anitta foi uma das principais atrações da final da Champions, ao lado do cantor nigeriano Burna Boy. Nas últimas temporadas, outros nomes famosos também comandaram o show, como: Alicia Keys, Black Eyed Peas, Dua Lipa e Imagine Dragons.