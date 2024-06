Vini Júnior e ex viveram relacionamento em 2019 (Foto: Reprodução)







Publicada em 03/06/2024 - 11:46

A ex-namorada de Vinícius Júnior, Maju Mazalli, chamou atenção ao marcar presença na final da Champions League, no sábado (1). Influenciadora, ficou famosa após participar do reality show 'De férias com o ex'. Hoje, conta com 926 mil seguidores nas redes sociais.

Os dois namoraram de 2019 a 2021. A influenciadora já havia aparecido durante a semana em alguns registros de amigos do jogador, o que acendeu uma possibilidade de que ela e Vinícius Júnior estariam se aproximando novamente.

Na final, no qual Vini Júnior foi o grande nome da conquista do Real Madrid, Maju Mazalli compartilhou algumas postagens assistindo ao jogo em um camarote e com uma camisa da equipe espanhola. A partida aconteceu na Inglaterra.

Ao que tudo indica, o relacionamento teria terminado no passado por conta de supostas traições por parte de Vinícius Júnior. A informação foi dada, na época, pela própria influenciadora.

(Foto: Arte / Lance!)

- O assédio em cima de jogador de futebol é bizarro. As mulheres parecem metralhadoras. E eu morria de ciúme mesmo. E ele também de mim por causa do reality que eu fiz. Hoje a gente reconhece que foi uma bobeira. Parei de trabalhar com internet e foi aí que tudo caiu. Eu estava apaixonada e achava que a gente ia durar, só que na cabeça dele tinha outras coisas, ele é muito novo. Acabei descobrindo mil coisas, fui corna. Ninguém me contou, eu vi. E ele não conseguia ficar com uma pessoa só. Ainda pensei em perdoar - disse em entrevista ao podcast 'Self Service'.

Vale destacar que, há algumas semanas, Vinícius Júnior foi flagrado em uma balada ao lado da modelo e cantora venezuelana Corina Smith no show do rapper porto-riquenho Myke Towers, em Madri.