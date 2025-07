Jogador do Real Madrid se encanta com brasileiros do clube: ‘Maiores que existiram’

A lateral esquerda do Real Madrid tem uma tradição brasileira que já dura décadas. Começou com Roberto Carlos, passou por Marcelo, e esse setor se tornou sinônimo de destaque e vitórias. Agora, o espanhol Fran García, de 25 anos, está tentando honrar esse legado, inspirado fortemente por seus ídolos brasileiros.

Após a vitória sobre o Borussia Dortmund nas quartas de final do Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos, García não escondeu sua admiração pelos ex-jogadores que usaram a camisa 3 do clube:

— Tive a sorte de ter por perto Roberto Carlos e Marcelo, que, para mim, são os maiores da lateral. Roberto está sempre conosco no dia a dia, e com Marcelo tive a chance de treinar quando subi para os profissionais. Não poderia ter tido professores melhores — disse.

Formado nas categorias de base do Real entre 2013 e 2020, ele brilhou contra o time alemão: marcou um gol, trouxe profundidade ao ataque e participou ativamente das jogadas ofensivas. Seu desempenho rendeu elogios públicos de Xabi Alonso, que está à frente dos Merengues desde a saída de Carlo Ancelotti.

— Fran está fazendo um grande torneio, está jogando em altíssimo nível. Está entendendo o que precisa fazer em cada momento. Soube aproveitar o que o Vinicius gera em campo. Seu comportamento é exemplar. É um jogador da casa. Fico muito feliz por ele — afirmou o treinador.

Embora tenha se formado no Real Madrid, Fran fez sua estreia profissional pelo Rayo Vallecano, onde se destacou. Ele voltou ao clube merengue em 2023 por uma cláusula contratual, mas não teve uma jornada fácil: era frequentemente deixado de lado, mesmo quando Ferland Mendy estava machucado, com jogadores improvisados sendo a escolha preferida para a posição.

Contra o Borussia, Fran Gárcia marcou seu décimo primeiro gol na temporada (Foto: Francois Nel/Getty Images via AFP)

Com a chegada de Alonso, no entanto, tudo mudou. Fran começou a ter mais oportunidades e tem correspondido bem. Jogando tanto em uma linha de quatro defensores quanto como ala em formações com três zagueiros, ele tem demonstrado versatilidade e força no ataque. Contra o Al-Hilal e o Pachuca, mesmo quando a equipe não estava em sua melhor forma, ele deu assistências e mostrou consistência.

— Me sinto confortável com essa formação. Tenho liberdade para subir e descer — destacou o camisa 20.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira (9), na semifinal do Mundial contra o PSG, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey.