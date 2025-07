Durante o "Lance! Show", live diária do Lance! para o Mundial de Clubes, a nossa equipe fez um "cara a cara" entre Fluminense e Chelsea, que se enfrentam às 16h (de Brasília) desta terça-feira (8). Participaram da dinâmica o apresentador João Pedro Sombra, a criadora de conteúdo Giovanna Arêas e o jornalista Pedro Werneck. Confira o resultado no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🟩🟥 Fluminense 5 x 7 Chelsea 🟦⬜

Fábio x Robert Sánchez - 🟩🟥

Guga x Reece James - 🟦⬜

Ignacio x Chalobah - 🟩🟥

Thiago Silva x Adarabioyo - 🟩🟥

Renê x Cucurella - 🟦⬜

Bernal x Andrey Santos - 🟦⬜

Nonato x Caicedo - 🟦⬜

Hércules x Enzo Férnandez - 🟦⬜

Arias x Cole Palmer - 🟩🟥

Canobbio x Pedro Neto - 🟦⬜

Germán Cano x João Pedro - 🟦⬜

Renato Gaúcho x Enzo Maresca - 🟩🟥

Palpites da redação para Fluminense x Chelsea

Nessa segunda-feira (7), a redação do Lance! também deu os seus palpites para o confronto entre Fluminense e Chelsea, válido pela semifinal do Mundial de Clubes. Cinco dos nove jornalistas participantes acreditam na vitória do Tricolor das Laranjeiras.

continua após a publicidade

🟩🟥 Fluminense 5 x 4 Chelsea 🟦⬜

Bernardo Pinho: Flu 1x3 Chelsea 🟦⬜

Breno Prata: Flu 2x0 Chelsea 🟩🟥

Emive Ferreira: Flu 1x2 Chelsea 🟦⬜

Fernanda Gondim: Flu 1x0 Chelsea 🟩🟥

Gustavo Loio: Flu 1x2 Chelsea 🟦⬜

Leonardo Martins: Flu 2x3 Chelsea 🟦⬜

Lucas Borges: Flu 1x0 Chelsea 🟩🟥

Pedro Ernesto: Flu 1x0 Chelsea 🟩🟥

Rodrigo Mendes: Flu 2x1 Chelsea 🟩🟥

➡️ Fluminense vence o Chelsea no Mundial? Confira palpites do Lance! em vídeo

Flu no Mundial de Clubes

O Fluminense passou em segundo no Grupo F do Mundial. O Tricolor empatou com o Borussia Dortmund (Alemanha) por 0 a 0 na primeira partida, mas chamou atenção pelo desempenho dominante. Depois, superou o Ulsan (Coreia do Sul) por 4 a 2, de virada. Na terceira partida da fase de grupos, novo empate por 0 a 0, dessa vez com o Mamelodi Sundowns (África do Sul).

continua após a publicidade

Nas oitavas de final, a equipe de Renato Gaúcho surpreendeu o mundo ao derrotar a Inter de Milão (Itália), finalista da última Champions League, por 2 a 0. Posteriormente, o Flu teve jogo duro com o bilionário Al-Hilal, da Arábia Saudita, vencido por 2 a 1. Agora, enfrenta o Chelsea, responsável por eliminar o Palmeiras, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.