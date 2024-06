Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 16:23 • Londres (ING)

Antes do início da final da Champions League, entre Borussia Dortmund e Real Madrid, o técnico Jürgen Klopp foi visto cantando o hino do clube alemão. Presente nas tribunas do Wembley Stadium, em Londres (ING), o agora ex-Liverpool estava visivelmente emocionado. Veja o vídeo acima.

Klopp tem uma longa história com os Aurinegros. Entre 2008 e 2015, esteve na área técnica e voltou a elevar o patamar do clube, comandando a histórica geração de Marco Reus, Gotze e Lewandowski. Em 2013, alcançou a decisão da Champions, mas, no mesmo palco deste sábado (1), sucumbiu ao rival Bayern de Munique.

Deixando os Reds de forma amigável e com muita idolatria ao final da temporada 2023-24, Jürgen chegou a ter seu nome ligado a um retorno a Dortmund pela imprensa europeia. O sonho dos torcedores, entretanto, ainda parece utópico, já que o treinador afirmou ter o desejo de se manter fora de ação por pelo menos um ano.

Klopp comparece à final entre Borussia Dortmund e Real Madrid (Foto: INA FASSBENDER / AFP)