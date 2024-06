Gigantes europeus abrem conversas por Bruno Fernandes

(Foto: AFP)







Publicada em 03/06/2024 - 11:32 • Manchester (ING)

Barcelona e Bayern demonstram interesse por Bruno Fernandes, que pode estar de saída do Manchester United. Segundo informações do jornal 'A BOLA' e 'O Jogo' o clube alemão já iniciou as conversas com o empresário do jogador, Miguel Pinho, e além dos Bávaros, os Catalães também manifestou interesse no português.

Os primeiros passos da negociação já foram feitos e o agente do atleta deve definir o destino do jogador durante a Eurocopa. Em sua estadia jogando na Premier League, Bruno Fernandes conquistou a honraria de capitão do Manchester United.

O meia foi transferido do Sporting ao clube inglês em janeiro de 2020 por 55 milhões de euros, e mais 25 milhões de bônus dependendo de alguns objetivos concluídos durante o contrato. Além disso, eles fecharam a temporada vencendo a Copa da Inglaterra, disputando a final contra o rival da cidade, o Manchester City, em Wembley.

(Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Bruno Fernandes fechou a temporada nos Red Devils, somando 48 jogos, 15 gols e 13 assistências em 2023/24. O capitão vai agora iniciar a preparação para a competição internacional, disputada na Alemanha, e deve terminar sua negociação até o fim do torneio.