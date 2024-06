Marco Reus se aproxima de acerto com clube da MLS, diz jornalista

Marco Reus em ação pelo Borussia (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 15:31 • Los Angeles (EUA)

Marco Reus, após deixar o Borussia Dortmund, tem como possível destino a MLS. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o meio-campista tem conversas avançadas com o Los Angeles Galaxy para ingressar no elenco nos próximos meses.

Agentes do clube estadunidense estiveram presentes na final da Champions League para negociar com representantes do jogador. O diálogo foi positivo, e o atleta se vê seduzido a uma mudança rumo à América do Norte.

Entretanto, para conseguir a compra, o Galaxy precisará concorrer com o Charlotte FC, que também manifestou interesse na aquisição. Como Marco está livre no mercado, a corrida se voltaria para o acordo salarial com o jogador.

Caso escolha atuar na MLS pelo time de Los Angeles, Reus formará dupla com o brasileiro Gabriel Pec, ex-Vasco. O elenco também conta com jogadores conhecidos mundialmente, como o uruguaio Martín Cáceres, o japonês Maya Yoshida e o meia Riqui Puig, formado nas categorias de base do Barcelona.

