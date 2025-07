Estêvão, ex-Palmeiras, pode jogar o Mundial pelo Chelsea? Entenda o que diz a Fifa

O atacante Estêvão fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras nesta sexta-feira (4), quando foi eliminado pelo Chelsea, seu novo clube, nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Como a delegação alviverde já está no Brasil, a Cria da Academia ficou no exterior para dar início ao processo de adaptação ao clube inglês, mas não poderá atuar pelo time nesta edição do Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Leila agradece apoio da torcida e alfineta rivais: ‘Não ouçam quem vive de glórias do passado’

Por mais que agora Estêvão já seja jogador dos Blues, a Fifa não permite que um atleta atue por dois clubes diferentes em uma mesma edição do torneio internacional. Portanto, ainda que a transferência entre Palmeiras e Chelsea esteja concretizada, por ter entrado em campo pelo clube brasileiro, o jovem não poderá dar continuidade na competição pelo seu time atual.

Outro ponto é que o prazo de inscrição para jogadores atuarem no Mundial chegou ao fim. A entidade máxima abriu uma janela emergêncial de inscrição entre os dias 27 de junho e 3 de julho.

continua após a publicidade

O time inglês vai disputar uma vaga na final do Mundial com o Fluminense, em partida marcada para a próxima terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Estêvão se despede do Palmeiras

Visivelmente emocionado após a partida, o atacante lamentou se despedir do clube com uma eliminação tão dolorida. O jogador também agradeceu o apoio que recebeu da torcida durante toda sua trajetória pelo clube que o revelou.

continua após a publicidade

- Muito orgulho de fazer parte desse time onde eu fui muito feliz com todos os companheiros, comissão, sempre me abraçaram desde o começo. É triste estar me despedindo desse jeito. Torcida, muito obrigado pelo apoio de vocês, que foram fundamentais pra mim. Espero que vocês não esqueçam de mim, porque eu não vou esquecer de vocês - disse Estêvão.

Venda de Estêvão ao Chelsea

A negociação entre os clubes foi oficializada em junho de 2024 pelo valor de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões, na cotação da época), sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O Palmeiras tem direito a 70% do montante, enquanto Estêvão fica com os outros 30%.