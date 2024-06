Mbappé está próximo de realizar o sonho de jogar pelo Real Madrid (Foto: Miguel Medina/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 10:34 • Madri (ESP)

O Real Madrid já tem engatilhado o anúncio da contratação do astro Kylian Mbappé. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a oficialização da chegada do atacante francês se dará na próxima semana, ainda em vias de celebração do título europeu conquistado no sábado (1) e antecedendo a disputa da Eurocopa.

Com a decisão tendo sido tomada pelo jogador ainda no mês de fevereiro, todos os documentos já estão assinados. Após o anúncio, Kylian voltará suas atenções para a competição continental de seleções - na qual saiu como vilão na última edição ao perder pênalti contra a Suíça -, e em julho, iniciará seu capítulo na Espanha.

Vale lembrar que a aquisição do Real Madrid por Mbappé será de graça. O craque tinha vínculo com o Paris Saint-Germain até o fim da temporada 2023-24, com possibilidade de extensão por mais um ano. Entretanto, escolheu encerrar sua passagem de sete anos pelo time da capital francesa, dando um passo mais perto de realizar o sonho de vestir a camisa blanca.

Sua chegada, porém, não deve impedir a utilização de jogadores mais jovens, como Arda Güler e o iminente Endrick. Outro nome que viu dúvidas serem levantadas sobre seu futuro é Rodrygo, mas o brasileiro também afirmou, após a decisão, que continuará em Valdebebas.

Em sua trajetória na França, Mbappé marcou 256 gols e contribuiu com 108 assistências em 308 partidas pelo PSG. Além disso, empilhou 15 taças, incluindo seis Ligue 1, mas não conseguiu o feito de erguer a taça da Champions.

