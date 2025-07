O endinheirado universo esportivo da Arábia Saudita tem interesse em ser uma das novas potências do futebol mundial nos próximos anos — principalmente até a Copa do Mundo de 2034, que será realizada no país. Para acelerar o processo, um suspiro de nostalgia pode estar mais próximo de ser concretizado: o encontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

A rivalidade que encantou uma geração pode dividir o mesmo campo, talvez pela última vez. Isso porque, segundo o jornal francês "L'Equipe", o Al-Ahli iniciou movimentações para contratar o astro argentino, cujo contrato no Inter Miami tem previsão de encerramento em dezembro de 2025. Esta é a segunda tentativa de levá-lo para o país. Em 2023, quando Messi deixou o PSG, o governo da Arábia Saudita já havia tentado uma negociação, com a recusa imediata do jogador.

Em dois anos nos Estados Unidos, o camisa 10 conquistou dois títulos — a Supporter's Shield e a Copa da Liga —, mas ainda não venceu a MLS, principal competição local. Atual campeão da Champions League da Ásia, o elenco do Al-Ahli é um dos melhores no cenário continental, com a presença dos brasileiros Roberto Firmino e Galeno, os atacantes Riyad Mahrez e Ivan Toney, entre outros destaques.

Lionel Messi, camisa 10 do Inter Miami (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

Como duas lendas que insistem em continuar participando dos grandes momentos do futebol, os astros cogitam um novo confronto em terras sauditas, reacendendo uma disputa que transcende estatísticas e fronteiras — um duelo de ícones que transformaram o esporte em arte, agora em cenário diferente, cercado de holofotes, cifras milionárias e uma saudade que nunca adormeceu.

No ápice da rivalidade particular, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram grandes exibições, principalmente no maior clássico do futebol: Barcelona x Real Madrid. A seguir, o Lance! contabiliza os números das partidas que tiveram a sorte de receber os dois craques nos gramados.

🔢 Números de Lionel Messi x Cristiano Ronaldo em partidas oficiais:

COLETIVOS:

36 partidas ⚽

16 vitórias de Messi 9 empates 11 vitórias de Cristiano 53% de aproveitamento para o Messi 39% de aproveitamento para o Cristiano 62 gols das equipes de Messi 49 gols das equipes de Cristiano

Quais jogos? ⚔️

30x em Real Madrid x Barcelona

3x em Barcelona x Manchester United

2x em Portugal x Argentina

1x em Barcelona x Juventus

INDIVIDUAIS:

Lionel Messi 👽

36 jogos (35 titular) 22 gols (35%) 12 assistências 92 minutos para participar de gol

Cristiano Ronaldo 🤖

36 jogos (34 titular) 21 gols (43%) 1 assistência 137 minutos para participar de gol

