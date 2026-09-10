Raphinha começou a temporada 2026/27 em ritmo impressionante com a camisa do Barcelona. Após cinco partidas oficiais, o atacante brasileiro já marcou oito gols, desempenho que o coloca entre os melhores inícios de campanha da história do clube catalão.

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Para encontrar um jogador do Barcelona com números superiores nas cinco primeiras partidas de uma temporada, é preciso voltar quase sete décadas. O último a superar a marca do brasileiro foi o húngaro Sándor Kocsis, que anotou nove gols nos cinco primeiros jogos da temporada 1958/59. O levantamento foi feito pelo jornalista Oriol Jové, da rádio RAC1.

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Raphinha balançou as redes em todos os compromissos oficiais que disputou até agora. São seis gols pelo Campeonato Espanhol e outros dois na estreia do Barça na Champions League, na goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord. O brasileiro também aparece isolado na liderança da artilharia de LaLiga neste início de competição.

Veja os gols de Raphinha na temporada

Elche 0 x 5 Barcelona: 2 gols Barcelona 2 x 0 Athletic Bilbao: 1 gol Barcelona 5 x 2 Rayo Vallecano: 2 gols Valencia 0 x 5 Barcelona: 1 gol Barcelona 5 x 1 Feyenoord: 2 gols

Além da marca histórica, Raphinha alcançou outro feito relevante diante do Feyenoord. Com os dois gols, chegou a 21 na Champions League pelo Barcelona e entrou no top 5 dos maiores goleadores do clube na competição.

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Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Raphinha ganha protagonismo no ataque do Barcelona

A mudança no setor ofensivo também ajuda a explicar o momento do brasileiro. Depois da saída de Robert Lewandowski, o Barcelona deixou de contar com um centroavante de ofício como principal referência no ataque.

O técnico Hansi Flick passou a utilizar Raphinha em uma posição mais avançada, aproximando o brasileiro da área e aumentando sua participação nas finalizações.

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A estratégia vem dando resultado logo nas primeiras semanas da temporada. O atacante marcou duas vezes na estreia europeia e manteve a sequência de gols que já havia construído no Campeonato Espanhol.

Brasileiro marcou em todos os jogos

O desempenho de Raphinha é ainda mais expressivo pela regularidade. O brasileiro não passou em branco em nenhuma das cinco partidas oficiais que disputou pelo Barcelona até o momento.

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A sequência também fez com que ele se tornasse o primeiro jogador do clube a marcar em cada um dos cinco primeiros jogos de uma temporada desde Luis Suárez, que conseguiu o mesmo feito justamente em 1958/59.

O começo de temporada acontece após Raphinha ficar fora da lista dos 30 indicados à Bola de Ouro de 2026, premiação da qual o brasileiro esperava participar após o desempenho apresentado anteriormente pelo Barcelona.

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