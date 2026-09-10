Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Nem Messi: Raphinha alcança feito que não ocorria no Barcelona há 68 anos

Atacante brasileiro marcou em todos os cinco jogos da temporada e já soma oito gols pelo clube

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 16:01
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions
Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions Foto: Lluis Gene / AFP

Raphinha começou a temporada 2026/27 em ritmo impressionante com a camisa do Barcelona. Após cinco partidas oficiais, o atacante brasileiro já marcou oito gols, desempenho que o coloca entre os melhores inícios de campanha da história do clube catalão.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Para encontrar um jogador do Barcelona com números superiores nas cinco primeiras partidas de uma temporada, é preciso voltar quase sete décadas. O último a superar a marca do brasileiro foi o húngaro Sándor Kocsis, que anotou nove gols nos cinco primeiros jogos da temporada 1958/59. O levantamento foi feito pelo jornalista Oriol Jové, da rádio RAC1.

continua após a publicidade

Raphinha balançou as redes em todos os compromissos oficiais que disputou até agora. São seis gols pelo Campeonato Espanhol e outros dois na estreia do Barça na Champions League, na goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord. O brasileiro também aparece isolado na liderança da artilharia de LaLiga neste início de competição.

Veja os gols de Raphinha na temporada

  1. Elche 0 x 5 Barcelona: 2 gols
  2. Barcelona 2 x 0 Athletic Bilbao: 1 gol
  3. Barcelona 5 x 2 Rayo Vallecano: 2 gols
  4. Valencia 0 x 5 Barcelona: 1 gol
  5. Barcelona 5 x 1 Feyenoord: 2 gols

Além da marca histórica, Raphinha alcançou outro feito relevante diante do Feyenoord. Com os dois gols, chegou a 21 na Champions League pelo Barcelona e entrou no top 5 dos maiores goleadores do clube na competição.

continua após a publicidade
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Raphinha ganha protagonismo no ataque do Barcelona

A mudança no setor ofensivo também ajuda a explicar o momento do brasileiro. Depois da saída de Robert Lewandowski, o Barcelona deixou de contar com um centroavante de ofício como principal referência no ataque.

O técnico Hansi Flick passou a utilizar Raphinha em uma posição mais avançada, aproximando o brasileiro da área e aumentando sua participação nas finalizações.

continua após a publicidade

A estratégia vem dando resultado logo nas primeiras semanas da temporada. O atacante marcou duas vezes na estreia europeia e manteve a sequência de gols que já havia construído no Campeonato Espanhol.

Brasileiro marcou em todos os jogos

O desempenho de Raphinha é ainda mais expressivo pela regularidade. O brasileiro não passou em branco em nenhuma das cinco partidas oficiais que disputou pelo Barcelona até o momento.

continua após a publicidade

A sequência também fez com que ele se tornasse o primeiro jogador do clube a marcar em cada um dos cinco primeiros jogos de uma temporada desde Luis Suárez, que conseguiu o mesmo feito justamente em 1958/59.

O começo de temporada acontece após Raphinha ficar fora da lista dos 30 indicados à Bola de Ouro de 2026, premiação da qual o brasileiro esperava participar após o desempenho apresentado anteriormente pelo Barcelona.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rafael Navarro comemora gol pelo St. Louis City na MLS

Futebol Internacional

Ex-Botafogo e Palmeiras marca dois em estreia como titular na MLS

Há 19 minutos
Luiz Henrique em ação pela Seleção Brasileira (Reprodução: Luiz Henrique)

Flamengo

Boto esclarece novela envolvendo negociação entre Flamengo e Luiz Henrique

Há 31 minutos
Julián Álvarez em ação no duelo entre Atlético de Madrid e Villarreal

Futebol Internacional

Deco abre o jogo sobre tentativa do Barcelona por Julián Álvarez

Há 1 hora
Giay, do Palmeiras, comemora seu gol contra a LDU pela Libertadores

Futebol Internacional

Espanhóis repercutem vitória do Palmeiras na Libertadores: 'Agridoce'

Há 1 hora
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina

Futebol Internacional

Com aval de Mourinho, Endrick define futuro no Real Madrid

Há 1 hora
Gabigol na partida entre Santos x Atlético-MG, jogo de ida pela quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos

Gabigol critica gramado da Vila após vitória do Santos: 'Não está bom'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Real Madrid x Borussia Dortmund - Final da Champions League - Vini Jr

Irmão de Jenni Hermoso diz que Vini Jr ganharia a Bola de Ouro em 2024

Mauro Júnior em ação pelo PSV Eindhoven

Conheça Mauro Júnior, destaque do PSV e novo nome da Seleção Brasileira

Confronto terminou empatado em 1 a 1 (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Jornal argentino compara Corinthians a rival brasileiro

Jogadores do Bayern comemoram gol

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (10/09/2026)

Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação do novo ciclo e conversou com a imprensa

Raio-x dos convocados da Seleção: saiba idade, números e mais

O atacante espanhol do Paris Saint-Germain, nº 09 Ferran Torres (C), comemora com o atacante francês do Paris Saint-Germain, nº 10 Ousmane Dembélé (E), o zagueiro marroquino do Paris Saint-Germain, nº 02 Achraf Hakimi (2º E) e o meio-campista espanhol do Paris Saint-Germain, nº 27 Dro Fernández (D), após marcar o quarto gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Paris Saint-Germain (PSG) e Slovan Bratislava, no Estádio Parc des Princes, em Paris, em 9 de setembro de 2026.

Com hat-trick de Ferran Torres, PSG atropela o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Champions

O meio-campista norueguês do Arsenal, número 08, Martin Odegaard (C), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Napoli e Arsenal, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, em 9 de setembro de 2026

Odegaard decide no segundo tempo, e Arsenal vence o Napoli fora de casa na Champions

O meio-campista argentino do Liverpool, número 10, Alexis Mac Allister (à direita), comemora o segundo gol da equipe durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Liverpool e Atlético de Madrid, em Anfield, Liverpool, noroeste da Inglaterra, em 9 de setembro de 2026.

Liverpool busca virada emocionante contra o Atlético de Madrid na Champions

Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira

Surpresa de Ancelotti, Jair desabafa após convocação inédita para a Seleção

Passos na Europa: aos 18 anos, o ex-rubro-negro Ryan Roberto se prepara para fazer sua estreia na UEFA Champions League.

Ex-Flamengo, Ryan Roberto projeta estreia na Champions League

Destaque nos Emirados: titular absoluto, Leandrinho domina ações defensivas e de passe na boa arrancada do Sharjah.

Cria do Vasco vira destaque nos Emirados Árabes e bate marca

Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Europeus reagem à convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: 'Revolução'

Rayan e Endrick na partida entre Brasil e Panamá, última jogo da Seleção em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026

Idade média da convocação da Seleção Brasileira despenca; compare

montagem com cr7, haaland e mbappé

Quando Mbappé ou Haaland quebrarão o recorde de gols de Cristiano Ronaldo na Champions League?