O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, escareceu detalhes sobre a novela envolvendo um possível retorno do atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, ao Brasil. Em entrevista a ESPN, Boto revelou informações sobre as negociações do clube com os ex-jogadores do Botafogo, Thiago Almada e Luiz Henrique.

De acordo com o dirigente, o Flamengo foi consultado por pessoas próximas ligadas ao jogador, sem que antes houvesse uma investida do Flamengo. A equipe do atacante oferecia boas condições financeiras para a contratação, porém que, posteriormente, não foram confirmadas pelo Zenit, clube onde Luiz Henrique joga atualmente.

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- O Luiz Henrique nós nunca quisemos. Houve uma possibilidade que nos foi colocada por gente próxima a ele, que gostaria de vir para o Flamengo, em condições que foram muito boas, não só o valor, mas o prazo de pagamento – era um prazo de até cinco anos, que não iria ter grande importância, não ia causar dano no fluxo de caixa do Flamengo. Depois, quando falamos com o Zenit, nada daquilo era verdade, e nós nos retiramos - esclareceu.

- Imediatamente, por esses valores e prazo de pagamento, é impossível, por questão de responsabilidade financeira. O plano inicial era trazer um desses jogadores, mas era esse tipo de jogador, alguém jovem, com projeção para o futuro, que pudesse ajudar no fim da temporada, mas que seja protagonista daqui um ou dois anos. É isso que pensamos e é isso que achávamos que faltava no Flamengo, porque temos um elenco qualificado - escalareceu o dirigente.

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O Flamengo tentou a contratação de Thiago Almada antes de investida em Luiz Henrique (Foto: Divulgação/River Plate)

Antes da negociação por Luiz Henrique, o Flamengo também tentou a contratação de Thiago Almada. José Boto chegou a viajar para a Argentina para avançar nas conversas pelo meia, mas o River Plate apresentou uma oferta salarial superior à do Rubro-Negro, conquistando o passe do jogador.

- O que aconteceu foi: a possibilidade da chegada do Almada. Era uma contratação que ia ser feita em bons moldes para nós. Entre nós e o Atlético de Madrid. Que depois não aconteceu porque o jogador mudou as condições no fim, porque queria ficar em Buenos Aires. Há coisas que, por melhor que tentemos negociar, não podemos mudar. Não posso prometer que vai acabar a violência no Rio, o clima do Rio vai mudar, há coisas que não posso prometer - disse Boto em entrevista à ESPN.

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