Idade média da convocação da Seleção Brasileira despenca; compare
Sem veteranos como Casemiro, Ancelotti anunciou a primeira lista do ciclo
O técnico Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 nesta quarta-feira (9), com idade média de 24,9 anos. Com isso, o treinador consolida a expectativa de rejuvenescimento do elenco após a campanha decepcionante no Mundial realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.
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Para fins de comparação, a lista selecionada para o torneio finalizado em julho tinha idade média de 28,6 anos. A renovação se explica pela entrada de novos nomes e saída de atletas experientes como Casemiro e Neymar, ambos de 34 anos.
Os jogadores mais jovens da convocação desta quarta são Estêvão (19), Arthur Dias (19), Rayan (20), Endrick (20) e Vitor Reis (20). Já os veteranos são Douglas Santos (32), Marquinhos (32), Raphinha (29), Pedro (29) e Bruno Guimarães (28).
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Convocação da Seleção Brasileira
Goleiros:
- Hugo Souza (Corinthians) - 27 anos
- Pedro Morisco (Coritiba) - 22 anos
- Otávio (Cruzeiro) - 20 anos
Defensores:
- Arthur Dias (Athletico-PR) - 19 anos
- Douglas Santos (Zenit) - 32 anos
- Gabriel Magalhães (Arsenal) - 28 anos
- Jair (Nottingham Forest) - 21 anos
- Marquinhos (PSG) - 32 anos
- Matheuzinho (Corinthians) - 26 anos
- Mauro Júnior (PSV) - 27 anos
- Vitor Reis (Manchester City) - 20 anos
- Wesley (Roma) - 23 anos
Meio-campistas:
- Andrey Santos (Manchester United) - 22 anos
- Breno Bidon (Corinthians) - 21 anos
- Bruno Guimarães (Arsenal) - 28 anos
- Danilo (Botafogo) - 25 anos
- Douglas Luiz (Juventus) - 28 anos
- Gabriel Bontempo (Santos) - 21 anos
Atacantes:
- Endrick (Real Madrid) - 20 anos
- Estêvão (Chelsea) - 19 anos
- João Pedro (Chelsea) - 24 anos
- Pedro (Flamengo) - 29 anos
- Raphinha (Barcelona) - 29 anos
- Rayan (Bournemouth) - 20 anos
- Samuel Lino (Flamengo) - 26 anos
- Vini Jr (Real Madrid) - 26 anos
Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção enfrentará a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, jogará contra a seleção indiana em Calcutá.
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