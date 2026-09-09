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Idade média da convocação da Seleção Brasileira despenca; compare

Sem veteranos como Casemiro, Ancelotti anunciou a primeira lista do ciclo

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 16:09
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Rayan e Endrick na partida entre Brasil e Panamá, última jogo da Seleção em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026
Rayan e Endrick comemoram gol do Brasil juntos; dupla de jovens atacantes segue na Seleção (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

O técnico Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 nesta quarta-feira (9), com idade média de 24,9 anos. Com isso, o treinador consolida a expectativa de rejuvenescimento do elenco após a campanha decepcionante no Mundial realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

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Para fins de comparação, a lista selecionada para o torneio finalizado em julho tinha idade média de 28,6 anos. A renovação se explica pela entrada de novos nomes e saída de atletas experientes como Casemiro e Neymar, ambos de 34 anos.

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Os jogadores mais jovens da convocação desta quarta são Estêvão (19), Arthur Dias (19), Rayan (20), Endrick (20) e Vitor Reis (20). Já os veteranos são Douglas Santos (32), Marquinhos (32), Raphinha (29), Pedro (29) e Bruno Guimarães (28).

Estêvão cobra pênalti para o Brasil no amistoso contra a Tunísia
Estêvão cobra pênalti para a Seleção em amistoso; jovem volta à convocação após desfalcar lista da Copa por lesão (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros:

  • Hugo Souza (Corinthians) - 27 anos
  • Pedro Morisco (Coritiba) - 22 anos
  • Otávio (Cruzeiro) - 20 anos

Defensores:

  • Arthur Dias (Athletico-PR) - 19 anos
  • Douglas Santos (Zenit) - 32 anos
  • Gabriel Magalhães (Arsenal) - 28 anos
  • Jair (Nottingham Forest) - 21 anos
  • Marquinhos (PSG) - 32 anos
  • Matheuzinho (Corinthians) - 26 anos
  • Mauro Júnior (PSV) - 27 anos
  • Vitor Reis (Manchester City) - 20 anos
  • Wesley (Roma) - 23 anos

Meio-campistas:

  • Andrey Santos (Manchester United) - 22 anos
  • Breno Bidon (Corinthians) - 21 anos
  • Bruno Guimarães (Arsenal) - 28 anos
  • Danilo (Botafogo) - 25 anos
  • Douglas Luiz (Juventus) - 28 anos
  • Gabriel Bontempo (Santos) - 21 anos

Atacantes:

  • Endrick (Real Madrid) - 20 anos
  • Estêvão (Chelsea) - 19 anos
  • João Pedro (Chelsea) - 24 anos
  • Pedro (Flamengo) - 29 anos
  • Raphinha (Barcelona) - 29 anos
  • Rayan (Bournemouth) - 20 anos
  • Samuel Lino (Flamengo) - 26 anos
  • Vini Jr (Real Madrid) - 26 anos

Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção enfrentará a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, jogará contra a seleção indiana em Calcutá.

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