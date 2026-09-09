O técnico Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 nesta quarta-feira (9), com idade média de 24,9 anos. Com isso, o treinador consolida a expectativa de rejuvenescimento do elenco após a campanha decepcionante no Mundial realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

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Para fins de comparação, a lista selecionada para o torneio finalizado em julho tinha idade média de 28,6 anos. A renovação se explica pela entrada de novos nomes e saída de atletas experientes como Casemiro e Neymar, ambos de 34 anos.

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Os jogadores mais jovens da convocação desta quarta são Estêvão (19), Arthur Dias (19), Rayan (20), Endrick (20) e Vitor Reis (20). Já os veteranos são Douglas Santos (32), Marquinhos (32), Raphinha (29), Pedro (29) e Bruno Guimarães (28).

Estêvão cobra pênalti para a Seleção em amistoso; jovem volta à convocação após desfalcar lista da Copa por lesão (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros:

Hugo Souza (Corinthians) - 27 anos

Pedro Morisco (Coritiba) - 22 anos

Otávio (Cruzeiro) - 20 anos

Defensores:

Arthur Dias (Athletico-PR) - 19 anos

Douglas Santos (Zenit) - 32 anos

Gabriel Magalhães (Arsenal) - 28 anos

Jair (Nottingham Forest) - 21 anos

Marquinhos (PSG) - 32 anos

Matheuzinho (Corinthians) - 26 anos

Mauro Júnior (PSV) - 27 anos

Vitor Reis (Manchester City) - 20 anos

Wesley (Roma) - 23 anos

Meio-campistas:

Andrey Santos (Manchester United) - 22 anos

Breno Bidon (Corinthians) - 21 anos

Bruno Guimarães (Arsenal) - 28 anos

Danilo (Botafogo) - 25 anos

Douglas Luiz (Juventus) - 28 anos

Gabriel Bontempo (Santos) - 21 anos

Atacantes:

Endrick (Real Madrid) - 20 anos

Estêvão (Chelsea) - 19 anos

João Pedro (Chelsea) - 24 anos

Pedro (Flamengo) - 29 anos

Raphinha (Barcelona) - 29 anos

Rayan (Bournemouth) - 20 anos

Samuel Lino (Flamengo) - 26 anos

Vini Jr (Real Madrid) - 26 anos

Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção enfrentará a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, jogará contra a seleção indiana em Calcutá.