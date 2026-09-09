Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o atacante Ryan Roberto está às vésperas de realizar um dos maiores objetivos de sua carreira. Aos 18 anos e atualmente defendendo as cores do Shakhtar Donetsk, o jovem atleta brasileiro vive a expectativa de fazer sua estreia na Champions League.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Passos na Europa: aos 18 anos, o ex-rubro-negro Ryan Roberto se prepara para fazer sua estreia na UEFA Champions League (Fotos: Divulgação / Shakhtar Donetsk)

Contratado pelo clube ucraniano no início desta temporada europeia, Ryan é o segundo jogador mais jovem de todo o elenco profissional. O primeiro desafio da equipe no torneio continental acontece nesta quinta-feira (10), fora de casa, diante do PSV, na Holanda. Para o atacante, pisar no gramado do maior torneio de clubes do planeta representa a concretização de um desejo antigo.

— É a realização de um grande sonho poder disputar a Champions League. Eu cresci vendo as partidas da Champions na TV e hoje poder estar em um clube que vai disputar esse campeonato gigante é algo que eu só imaginava nos meus melhores sonhos. Graças a Deus, hoje está bem próximo de acontecer. É o maior campeonato do mundo, com grandes clubes e jogadores de nível mundial — afirmou a joia.

continua após a publicidade

Palco nobre na Inglaterra e busca por espaço

A edição marca a 20ª participação da história do Shakhtar Donetsk na fase principal da Liga dos Campeões. Em virtude do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, o clube não realizará seus jogos como mandante em território nacional. Os duelos da equipe ucraniana com o seu mando de campo serão disputados no Stamford Bridge, estádio do Chelsea, em Londres.

Vivenciando seus primeiros meses de adaptação no futebol do Velho Continente, Ryan Roberto enxerga o torneio europeu como o cenário ideal para ganhar quilometragem e consolidar seu espaço na equipe titular do Shakhtar.

continua após a publicidade

Sonho de infância: cria da base do Flamengo destaca expectativa para o duelo de quinta-feira contra o PSV (Foto: Reprodução/Instagram)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.