O Liverpool começou sua trajetória na fase de liga da Champions League com uma grande partida e mostrou poder de reação. Em duelo movimentado no estádio Anfield, os Reds saíram atrás do placar, mas buscaram a virada por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid. O resultado confirmou a quarta vitória consecutiva do clube inglês sobre os espanhóis no torneio europeu.

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Como foi a partida entre Liverpool e Atlético de Madrid?

Esta é a primeira vez em toda a sua história na Liga dos Campeões que o Atlético de Madrid engata uma sequência de quatro derrotas seguidas contra o mesmo adversário. O confronto começou em ritmo acelerado e os visitantes abriram o placar logo aos 15 minutos de jogo. Após passe em profundidade de Julián Álvarez, Marcos Llorente finalizou com precisão para marcar seu quinto gol pessoal em Anfield na competição continental.

Marcos Llorente abre o placar, mas Atlético de Madrid sofre quarta derrota seguida para o Liverpool na Champions (Foto: Paul Ellis / AFP)

A reação do Liverpool veio ainda na primeira etapa com forte pressão impulsionada pela torcida. Aos 39 minutos, aproveitando momento de desatenção na defesa colchonera, o uruguaio Ronald Araújo serviu de calcanhar para Dominik Szoboszlai, que bateu rasteiro no canto direito sem chances para o goleiro Jan Oblak, deixando tudo igual.

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Dominik Szoboszlai finaliza no canto para empatar a partida após bela assistência de Ronald Araújo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A virada foi consolidada logo no início da segunda etapa. Aos cinco minutos (50 minutos de jogo), Alexis Mac Allister arriscou um chassi potente da intermediária, acertando o canto de Oblak para decretar a vitória do Liverpool no confronto.

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