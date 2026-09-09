Liverpool busca virada emocionante contra o Atlético de Madrid na Champions
Liverpool vira sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1 na Champions League
O Liverpool começou sua trajetória na fase de liga da Champions League com uma grande partida e mostrou poder de reação. Em duelo movimentado no estádio Anfield, os Reds saíram atrás do placar, mas buscaram a virada por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid. O resultado confirmou a quarta vitória consecutiva do clube inglês sobre os espanhóis no torneio europeu.
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Como foi a partida entre Liverpool e Atlético de Madrid?
Esta é a primeira vez em toda a sua história na Liga dos Campeões que o Atlético de Madrid engata uma sequência de quatro derrotas seguidas contra o mesmo adversário. O confronto começou em ritmo acelerado e os visitantes abriram o placar logo aos 15 minutos de jogo. Após passe em profundidade de Julián Álvarez, Marcos Llorente finalizou com precisão para marcar seu quinto gol pessoal em Anfield na competição continental.
A reação do Liverpool veio ainda na primeira etapa com forte pressão impulsionada pela torcida. Aos 39 minutos, aproveitando momento de desatenção na defesa colchonera, o uruguaio Ronald Araújo serviu de calcanhar para Dominik Szoboszlai, que bateu rasteiro no canto direito sem chances para o goleiro Jan Oblak, deixando tudo igual.
A virada foi consolidada logo no início da segunda etapa. Aos cinco minutos (50 minutos de jogo), Alexis Mac Allister arriscou um chassi potente da intermediária, acertando o canto de Oblak para decretar a vitória do Liverpool no confronto.
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